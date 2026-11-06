Bronny James vuelve a la G League ante la falta de oportunidades con los Lakers

Bronny James regresa a la G League con los Coachella Valley Lakers para ganar minutos, tras escasa participación con los Lakers en la NBA.

Por Noticias SIN

Redacción.- La poca participación de Bronny James en el arranque de la temporada de la NBA llevó a Los Angeles Lakers a enviarlo nuevamente a la liga de desarrollo, donde tendrá la oportunidad de sumar minutos y continuar su crecimiento como jugador profesional.

Bronny James y LeBron James en la cancha con los Lakers, en una noticia sobre la asignación de Bronny a la filial de la G League.

Pocos minutos con los Lakers

El escolta apenas ha podido intervenir en cinco partidos con el conjunto angelino, con un promedio de 2.4 minutos en cancha y 0.8 puntos por encuentro, en una plantilla que atraviesa un buen momento y acumula nueve victorias en sus primeros 11 compromisos.

Su próximo destino serán los Coachella Valley Lakers, equipo que compite en la G League y que esta temporada estrena nombre y sede. La franquicia disputará sus partidos en el Acrisure Arena, en Palm Desert.

Nuevo destino en Coachella Valley

El paso por la liga de desarrollo representa un escenario diferente para James. En sus dos campañas anteriores con los South Bay Lakers, participó en 25 encuentros, en los que consiguió promedios de 18.4 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, con un 41.3% de efectividad en triples.

La diferencia entre sus números en ambas competiciones refleja la necesidad de conseguir mayor continuidad en cancha, algo que difícilmente ha encontrado hasta ahora en la rotación del equipo dirigido por JJ Redick.

Los Coachella Valley Lakers también presentan cambios en su estructura deportiva, con Alex Cerda como nuevo entrenador principal, en sustitución de Zack Guthrie, quien se incorporó al cuerpo técnico del equipo de la NBA.