¿Quiénes son los peloteros que han alcanzado los 500 hits en la historia de Lidom?

Emilio Bonifacio se une a la élite de la LIDOM al alcanzar 500 hits, destacando entre leyendas como Luis Polonia y Miguel Diloné en la serie regular.

Por Noticias SIN

REDACCIÓN. – Alcanzar los 500 imparables en serie regular es una marca que han conseguido figuras de distintas generaciones del béisbol dominicano, entre ellas Luis Polonia, Miguel Diloné, Jesús Alou, Manuel Mota y, más recientemente, Emilio Bonifacio, quien logró la hazaña durante el partido celebrado este miércoles frente a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Luis Polonia encabeza la clasificación de todos los tiempos con 927 imparables, seguido de Miguel Diloné, con 877; Jesús Alou, con 865; Rafael Batista, con 822, y Manuel Mota, con 800, de acuerdo con los registros recopilados de diversas plataformas de estadística.

A estos nombres se suman Winston Llenas, con 768; Mateo Alou, con 689; Pedro González, con 684; Teodoro Martínez, con 661, y César Gerónimo, con 636.

Los peloteros con más de 500 hits en la LIDOM

El registro histórico consultado presenta las siguientes cifras de imparables acumulados en serie regular:

Luis Polonia: 927 hits.

Miguel Diloné: 877 hits.

Jesús Alou: 865 hits.

Rafael Batista: 822 hits.

Manuel Mota: 800 hits.

Winston Llenas: 768 hits.

Mateo Alou: 689 hits.

Pedro González: 684 hits.

Teodoro Martínez: 661 hits.

César Gerónimo: 636 hits.

Rafael Landestoy: 592 hits.

Felipe Alou: 581 hits.

Félix José: 574 hits.

Tony Peña: 571 hits.

Tomás Silverio: 568 hits.

Manuel «Bonny» Castillo: 564 hits.

Rico Carty: 562 hits.

Rufino Linares: 561 hits.

Junior Lake: 539 hits.

Elvio Jiménez: 527 hits.

Anderson Hernández: 506 hits.

Emilio Bonifacio: 500 hits

Emilio Bonifacio, el más reciente en alcanzar la marca

El capitán de los Tigres del Licey se incorporó al grupo tras conectar un doble en la sexta entrada frente al relevista Ángel Felipe, de los Toros del Este, en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Bonifacio, quien inició la temporada con 497 indiscutibles, se convirtió en el octavo jugador de la franquicia azul en alcanzar los 500 hits en serie regular.

Además de este registro, el veterano pelotero figura entre los líderes históricos del Licey en carreras anotadas y bases robadas, en los que acumula 320 y 126, respectivamente.