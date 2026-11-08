Licey vence 8-3 a los Gigantes con triple decisivo de Francisco Mejía

Los Tigres del Licey celebraron su 119 aniversario con una victoria 8-3 sobre los Gigantes del Cibao, destacando Francisco Mejía con un triple clave.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.- Los Tigres del Licey celebraron su aniversario 119 con una victoria 8-3 sobre los Gigantes del Cibao, en un encuentro en el que Francisco Mejía se convirtió en la figura ofensiva al conectar un triple con las bases llenas en el octavo episodio, rompiendo un empate a tres carreras y encaminando el triunfo de los azules en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El batazo de Mejía fue el momento decisivo de un rally de cinco anotaciones en la parte baja del octavo capítulo, con el que los bengaleses aseguraron su undécima victoria de la presente campaña y alcanzaron su octavo partido de la temporada con cifras dobles en imparables.

Con el resultado, el Licey colocó su registro histórico en 25-24 durante la jornada de su aniversario, de acuerdo con los datos ofrecidos por el historiador Tony Grullón.

Los Gigantes tomaron la delantera

El conjunto francomacorisano abrió el marcador en la primera entrada. Roldy Brito conectó sencillo con un out, se estafó la segunda base y posteriormente anotó gracias a un imparable de Deyvison de los Santos para colocar el partido 1-0.

Los Tigres reaccionaron en el tercer episodio y tomaron el control del encuentro. Emilio Bonifacio recibió una transferencia, avanzó hasta segunda mediante robo de base y llegó al plato con el primer triple de Jesús Madé en la pelota dominicana.

Más adelante, Cristhian Adames disparó un doble por el jardín derecho que remolcó a Madé y puso la pizarra 2-1 a favor de los locales. La ofensiva azul provocó, además, la salida del abridor de los Gigantes, Adam Seminaris.

En el cuarto inning, Francisco Mejía recibió un pelotazo y Sergio Alcántara conectó sencillo al jardín derecho para llevarlo hasta la antesala. Yamal Encarnación completó la jugada con un imparable hacia la banda contraria que permitió a Mejía anotar la tercera carrera liceísta.

Gigantes igualaron el marcador

Los visitantes descontaron en el séptimo episodio, cuando Pascanel Ferreras conectó sencillo por el medio del terreno y avanzó a segunda base mediante un rodado de Kelvin Gutiérrez.

Posteriormente, un lanzamiento descontrolado de Michael Arias permitió que Ferreras llegara a tercera, desde donde anotó con un rodado de Noelvi Marte para acercar a los Gigantes 3-2.

La igualdad llegó en el octavo capítulo, cuando Deyvison de los Santos castigó al relevista Luis Frías con un cuadrangular solitario de 429 pies por el jardín izquierdo-central, colocando el marcador 3-3.

La respuesta de los Tigres no se hizo esperar. En la parte baja del octavo episodio, la ofensiva azul llenó las bases y Francisco Mejía conectó un triple que encontró el espacio necesario para llevar al plato a Mauricio, Adames y Núñez, devolviendo la ventaja al conjunto capitaleño.

Mejía anotó posteriormente mediante un doble por regla de Sergio Alcántara, quien también cruzó el plato gracias a un sencillo de Emilio Bonifacio, completando el rally de cinco carreras que estableció el definitivo 8-3.

Actuación de los lanzadores

El abridor del Licey, Vladimir Gutiérrez (1-1, 2.84), trabajó cinco entradas en las que permitió una carrera y cuatro imparables; concedió dos boletos y ponchó a dos bateadores, aunque salió sin decisión.

Michael Arias (4-0, 1.00) se acreditó la victoria tras lanzar el octavo episodio, en el que los Tigres recuperaron la ventaja. La derrota fue para Hansel Robles (1-1, 12.86), quien permitió cinco carreras y no pudo completar un tercio de entrada.

Wander Suero (0-0, 0.00) consiguió su primer salvamento de la temporada.

Mejores actuaciones ofensivas

Por los Tigres del Licey, Sergio Alcántara encabezó la ofensiva con tres imparables en cuatro turnos, incluidos dos dobles, una carrera anotada y una remolcada.

Francisco Mejía terminó de 3-1, con triple, dos anotadas y tres carreras impulsadas; Jesús Madé bateó de 5-2, con una anotada y una remolcada; mientras que Cristhian Adames finalizó de 4-1, con doble, una anotada y una empujada. Emilio Bonifacio se fue de 3-1, recibió un boleto y produjo una carrera, además de anotar otra.

Por los Gigantes del Cibao, Deyvison de los Santos bateó de 4-2, incluido un cuadrangular, con dos carreras anotadas y una remolcada. Noelvi Marte terminó de 4-2, con una impulsada, mientras que Roldy Brito conectó un hit en tres turnos, anotó una carrera y recibió una transferencia.

Los Tigres del Licey regresarán al terreno este domingo para enfrentar a los Leones del Escogido, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde disputarán una nueva edición de la rivalidad capitalina.