Exlanzador Jairo Asencio estable tras sufrir un ACV

El exlanzador Jairo Asencio se encuentra en condición estable tras sufrir un accidente cerebrovascular. Revisa todos los detalles sobre su estado de salud aquí.

El exjugador Jairo Asencio se encuentra estable y en reposo en su residencia, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado viernes 23 de octubre, informó el Club Atlético Licey.

A través de un comunicado oficial, el conjunto azul dijo que Asencio recibió las atenciones médicas correspondientes y, tras presentar una evolución favorable, fue dado de alta la noche del domingo.

El equipo agradeció especialmente al doctor David Abreu, quien desde el primer momento coordinó las atenciones y evaluaciones médicas necesarias, en comunicación permanente con el doctor Lino Cadete, del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal.

La organización informó que este lunes representantes de su equipo deportivo visitaron al exjugador en su residencia, donde le expresaron personalmente el cariño, respaldo y acompañamiento de toda la familia liceísta durante su proceso de recuperación.

Asimismo, el club hizo un llamado a sus seguidores para que se unan en oración por la salud de Asencio y su pronta recuperación.

El comunicado concluyó con un mensaje de solidaridad hacia el exjugador: «Estamos contigo, Jairo».

Asencio dejó una destacada trayectoria en la pelota invernal dominicana, donde se consolidó como líder histórico en juegos salvados, con 168 rescates, vistiendo los uniformes de los Toros del Este y los Tigres del Licey.

Su desempeño como lanzador relevista lo convirtió en una de las figuras más sobresalientes en ese rol dentro de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Con información de Noticias SIN