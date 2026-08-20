Estudio confirma a Color Visión como el canal líder en RD

Según estudios recientes de Nielsen IBOPE, la televisión abierta mantiene su vigencia en el país y Color Visión se consolida como el canal líder en audiencia.

De acuerdo con las métricas de audiencia más recientes suministradas por Nielsen IBOPE, la empresa de medición de referencia en el mercado, la televisión abierta en la República Dominicana goza de una salud excepcional. A pesar de la diversificación de las plataformas digitales, el televisor sigue siendo el centro del hogar dominicano y, en este escenario, Color Visión (Canal 9) se ratifica como el canal líder en la preferencia de la audiencia nacional.

El estudio, que analiza los hábitos de consumo, el alcance del rating y el tiempo de permanencia frente a la pantalla, confirma que el contenido de calidad y la producción nacional son los pilares que mantienen a la televisión abierta como el medio de referencia fundamental para el país.

¿Por qué Color Visión lidera el mercado?

La posición de privilegio de Color Visión en los informes de medición se explica por varios factores estratégicos que han logrado conectar con el sentir del público dominicano:

Parrilla de contenido sólido: El análisis de Nielsen IBOPE destaca cómo la combinación de espacios de opinión, entretenimiento estelar y programas de gran tradición permite a la planta televisora mantener una audiencia constante a lo largo de todas las franjas horarias.

El análisis de Nielsen IBOPE destaca cómo la combinación de espacios de opinión, entretenimiento estelar y programas de gran tradición permite a la planta televisora mantener una audiencia constante a lo largo de todas las franjas horarias. Conexión emocional: El estudio revela que los televidentes dominicanos priorizan la cercanía cultural, un elemento que el Canal 9 ha sabido explotar mediante producciones que reflejan la realidad y la idiosincrasia del país.

El estudio revela que los televidentes dominicanos priorizan la cercanía cultural, un elemento que el Canal 9 ha sabido explotar mediante producciones que reflejan la realidad y la idiosincrasia del país. Resiliencia ante lo digital: Contrario a lo que se pudiera pensar por el auge del streaming, los datos de medición demuestran que la audiencia dominicana prefiere la televisión abierta para el consumo de eventos en vivo, noticias y programas de variedades, consolidando al canal como la primera opción frente a las alternativas digitales.

Un fenómeno de consumo vigente

Los resultados de Nielsen IBOPE son un recordatorio de que la televisión tradicional no es una reliquia del pasado, sino un medio vivo y en constante evolución. En la República Dominicana, el consumo promedio de televisión abierta continúa siendo una de las actividades de ocio e información con mayor alcance diario, y con Color Visión a la cabeza, el sector reafirma su relevancia como el puente principal entre la sociedad y la información en tiempo real.