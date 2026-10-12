Memoria, encuentro y diversidad: Reflexiones en torno al 12 de Octubre en América y la República Dominicana

Cada 12 de octubre se conmemora uno de los episodios más trascendentales y debatidos de la historia universal: la llegada de la expedición de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. Lo que en el pasado se denominó de forma unívoca como el «Día de la Raza», hoy se ha transformado en una fecha compleja y profundamente pluridimensional, que adquiere distintos nombres, matices y significados según el país y la perspectiva histórica desde la cual se analice.

Lejos de ser una efeméride estática, el 12 de octubre invita a los pueblos de América Latina y el Caribe a transitar entre el reconocimiento del mestizaje cultural y la revisión crítica de las consecuencias humanas y sociales que trajo consigo la colonización europea.

Diversidad de nombres y enfoques en el continente

Con el paso de las décadas, la conmemoración ha evolucionado para dar voz a distintas visiones sobre nuestra identidad:

Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional: Conmemorado en España, poniendo el acento en los lazos lingüísticos, culturales y históricos compartidos con Iberoamérica.

Conmemorado en España, poniendo el acento en los lazos lingüísticos, culturales y históricos compartidos con Iberoamérica. Día del Respeto a la Diversidad Cultural: Adoptado por naciones como Argentina, que priorizan la revalorización de las identidades indígenas y la convivencia intercultural.

Adoptado por naciones como Argentina, que priorizan la revalorización de las identidades indígenas y la convivencia intercultural. Día de la Resistencia Indígena: Celebrado en países como Venezuela y Nicaragua, enfocado en honrar la valentía y la lucha de los pueblos originarios frente al proceso de conquista.

Celebrado en países como Venezuela y Nicaragua, enfocado en honrar la valentía y la lucha de los pueblos originarios frente al proceso de conquista. Día de la Raza o del Encuentro de Dos Mundos: Términos tradicionales aún presentes en diversos rincones del continente para aludir al surgimiento de la identidad mestiza.

La perspectiva desde la República Dominicana

En la República Dominicana, cuna del primer asentamiento europeo en el «Nuevo Mundo» (La Isabela) y de la primera ciudad colonial de América, el 12 de octubre resuena con una carga histórica ineludible. Nuestra isla, bautizada inicialmente como La Española, fue el escenario donde chocaron y se fundieron por primera vez las realidades del Viejo y el Nuevo Mundo, dejando una huella imborrable en nuestra arquitectura, nuestra música, nuestro idioma y en la composición multiétnica de nuestra gente.

«Recordar el 12 de octubre no es solo mirar al pasado de 1492, sino reflexionar sobre quiénes somos hoy como sociedad mestiza, diversa y constructores de nuestro propio destino,» señalan historiadores contemporáneos.

En esta fecha, la conmemoración se convierte en un puente para valorar nuestras raíces taínas, africanas y españolas, apostando siempre por el respeto mutuo, la integración y el reconocimiento de la dignidad de todos los pueblos.