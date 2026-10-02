Día de la No Violencia: Retos y estadísticas en RD

En el Día Internacional de la No Violencia, analizamos la evolución de los índices de criminalidad y homicidios en la República Dominicana.

Cada 2 de octubre, coincidiendo con el aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, el mundo conmemora el Día Internacional de la No Violencia, una fecha destinada a difundir el mensaje de la paz, la tolerancia, la comprensión y la convivencia armónica a través de la educación y la conciencia pública. En la República Dominicana, esta jornada trasciende el plano simbólico para convertirse en un espacio necesario de reflexión sobre las múltiples expresiones de la violencia social y los esfuerzos institucionales orientados a contenerla.

Construir una cultura de paz

Construir una cultura de paz exige mirar de frente las estadísticas, evaluar el comportamiento de la criminalidad y reconocer los desafíos pendientes para garantizar una convivencia ciudadana segura y pacífica.

Panorama actual de la violencia y los homicidios en el país

En los últimos años, el debate sobre la seguridad ciudadana en la República Dominicana ha estado marcado por un seguimiento riguroso de los indicadores delictivos. Según los reportes oficiales más recientes de la Fuerza de Tarea Conjunta y organismos de análisis de datos de seguridad, el país ha experimentado una tendencia sostenida a la baja en los índices de criminalidad letal:

Reducción de la tasa de homicidios: Las estadísticas oficiales sitúan la tasa acumulada de homicidios por debajo de los 8 casos por cada 100,000 habitantes, lo que refleja una disminución significativa en comparación con años anteriores (cuando superaba los 13 puntos).

Las estadísticas oficiales sitúan la tasa acumulada de homicidios por debajo de los 8 casos por cada 100,000 habitantes, lo que refleja una disminución significativa en comparación con años anteriores (cuando superaba los 13 puntos). Descenso en delitos patrimoniales: Paralelamente, las autoridades han reportado reducciones importantes en los índices de robos y asaltos callejeros, fruto del incremento en el patrullaje policial por cuadrantes y la modernización de los protocolos de vigilancia.

Paralelamente, las autoridades han reportado reducciones importantes en los índices de robos y asaltos callejeros, fruto del incremento en el patrullaje policial por cuadrantes y la modernización de los protocolos de vigilancia. El reto de la convivencia urbana: A pesar de la disminución de los homicidios intencionales, las estadísticas y los expertos en conducta social señalan que un porcentaje alarmante de los hechos violentos cotidianos (riñas, conflictos interpersonales y violencia intrafamiliar) surge de la intolerancia y la resolución violenta de disputas en los barrios.

«La verdadera paz no es meramente la ausencia de conflicto armado o criminalidad estadística, sino la presencia de justicia social, empatía y respeto absoluto por la vida en cada comunidad,» destacan especialistas en resolución de conflictos.

Conmemorar el Día de la No Violencia en el contexto dominicano nos recuerda que las estadísticas de seguridad deben ir acompañadas de una transformación cultural profunda. Fomentar la mediación de conflictos, fortalecer los valores familiares y consolidar instituciones justas son los pilares indispensables para erradicar la violencia desde su raíz y construir un futuro de verdadera paz.