El Ministerio de Cultura conmemorará el Día Nacional del Merengue con una gala especial, conferencias y homenajes a figuras del género en el Teatro Nacional.

El Ministerio de Cultura celebrará el Día Nacional del Merengue el próximo 26 de noviembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario principal de una gala artística en la que serán homenajeadas diversas figuras de amplia trayectoria por sus aportes al desarrollo y la difusión de este género musical.

La actividad, encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, tendrá lugar en la Sala Carlos Piantini y contará con las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y la agrupación Las Chicas, en una puesta en escena que combinará música y danza para exaltar la riqueza y diversidad del ritmo dominicano.

Programación bajo el lema “El merengue nos une: patrimonio vivo de la dominicanidad”

La gala central forma parte de una agenda más amplia organizada por la institución cultural bajo el lema “El merengue nos une: patrimonio vivo de la dominicanidad”, diseñada para resaltar el valor histórico e identitario de esta expresión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco:

Gala artística en la Sala Carlos Piantini: Espectáculo principal el jueves 26 de noviembre con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y Las Chicas.

Espectáculo principal el jueves 26 de noviembre con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y Las Chicas. Homenaje a trayectorias destacadas: Entrega de reconocimientos especiales a intérpretes y personalidades de amplia trayectoria por su contribución al crecimiento y proyección del género.

Entrega de reconocimientos especiales a intérpretes y personalidades de amplia trayectoria por su contribución al crecimiento y proyección del género. Actividades artísticas y educativas: Encuentros, conferencias y espacios formativos orientados a difundir la historia, evolución y vigencia del merengue entre el público y las nuevas generaciones.

Con esta jornada conmemorativa, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la preservación, el estudio y la promoción de las tradiciones musicales que definen la identidad nacional.