Cronograma: Celebra 50 años del Jardín Botánico Nacional

El Jardín Botánico Nacional se viste de gala para celebrar medio siglo de historia, conservación de nuestra flora y conexión con la naturaleza.
Para festejar los 50 Aniversario del Jardín Botánico Nacional, han preparado una agenda de actividades diseñadas tanto para el disfrute de las familias como para el enriquecimiento científico y cultural.
El Jardín Botánico Nacional se viste de gala para celebrar medio siglo de historia, conservación de nuestra flora y conexión con la naturaleza. Para festejar este importante hito, hemos preparado una agenda de actividades diseñadas tanto para el disfrute de las familias como para el enriquecimiento científico y cultural.
Invitan a toda la comunidad a ser parte de esta gran celebración.
A continuación, compartimos el cronograma oficial de actividades:
20 de Agosto
- 10:00 a.m. | Simposio (Auditorio)
21 de Agosto
- 9:00 a.m. en el Salón Orquídeas
- 3:00 p.m. | Taller: Sistemática y filogenia de Orchidaceae
27 de Agosto
- 10:00 a.m. | Presentación Literaria (Auditorio)
Puesta en circulación de un opúsculo sobre el Dr. Rafael María Moscoso.
30 de Agosto
- 7:00 a.m. | Rally Familiar (Área de reloj y ruta)
Rally familiar con énfasis en los miembros del Club de Caminantes.
¡Acompáñanos a hacer historia!
Son 50 años sembrando el amor por el medio ambiente y siendo el pulmón verde de Santo Domingo. ¡Te esperamos para celebrar juntos este hermoso legado!