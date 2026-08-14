Clase de manejo con los Motoristas Raymond y Miguel

Este sketch presenta una situación cómica con un vendedor de huevos y unos motoristas que improvisan una «escuela de manejo».

Este sketch presenta una situación cómica entre un vendedor de huevos con dificultades financieras y unos motoristas que improvisan una «escuela de manejo».

En un sketch humorístico del programa El Show de Raymond y Miguel que presenta una situación cómica entre un vendedor de huevos con dificultades financieras y unos motoristas que improvisan una «escuela de manejo».

Plácido, un vendedor de huevos, se encuentra con un conocido mientras discute sus problemas económicos y su deseo de aprender a manejar para trabajar como motoconchista.

Aparece un supuesto instructor de una «escuela de choferes» que convence a Plácido de pagarle 7,000 pesos por una clase intensiva de dos horas, prometiendo incluir todo lo necesario.

Tras una breve explicación teórica sobre cómo encender el motor y usar el cloche, Plácido intenta practicar. Sin embargo, para sorpresa de los «instructores», Plácido demuestra una habilidad inesperada para conducir de forma temeraria, incluyendo acrobacias y el robo de carteras a transeúntes, dejando a los supuestos maestros atónitos ante el resultado de su enseñanza.