Anticiclón disminuye lluvias; alertas en 6 provincias

El ingreso de una masa de aire seco y un anticiclón reducirán las lluvias hoy. No obstante, una vaguada provocará aguaceros aislados en la tarde

El panorama meteorológico de la República Dominicana experimentará una mejoría general durante el día de hoy. La incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad y la aproximación de un sistema anticiclónico se combinarán para reducir de manera significativa el volumen de precipitaciones sobre el territorio nacional.

Aguaceros aislados en la tarde

A pesar del predominio de condiciones más estables, la humedad residual, el calentamiento diurno y la influencia de una vaguada generarán cierta inestabilidad hacia la segunda mitad del día.

Durante la tarde, se pronostica la ocurrencia de aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento, concentrándose principalmente en poblados del noreste, sureste y la Cordillera Central, afectando demarcaciones como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, La Vega, Santiago (sur), San Juan y Elías Piña.

Actualización de Alertas Meteorológicas

Debido a las lluvias ocurridas en días anteriores y a los pronósticos vespertinos, el Centro Nacional de Pronósticos (INDOMET) ha modificado los niveles de alerta por posibles inundaciones urbanas y crecidas de arroyos.

Provincias bajo ALERTA METEOROLÓGICA (6):

La Vega

Monte Plata

Santiago Rodríguez

Duarte

San Juan

Elías Piña

Alertas descontinuadas: Las autoridades levantaron las alertas que regían para 9 demarcaciones, incluyendo el Gran Santo Domingo (parte norte), San Cristóbal (parte norte), Puerto Plata, Santiago, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón, San Pedro de Macorís (parte norte) y Espaillat.

Monitoreo ciclónico y temperaturas

El INDOMET mantiene la vigilancia sobre un área de baja presión ubicada al suroeste del Golfo de México, la cual presenta un potencial de formación ciclónica de 10 % para las próximas 48 horas y de 50 % para los próximos 7 días.

En cuanto al clima general, el ambiente se mantendrá cálido, con temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 32 °C y 34 °C. Se recomienda a la población mantener una adecuada hidratación y usar ropa ligera.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el paso del anticiclón brindará una jornada con cielos mayormente despejados y baja probabilidad de precipitaciones, salvo excepciones locales: