Víctor Atallah siguió su pasión por la medicina desde pequeño

El Dr. Víctor Atallah, explica cómo, a pesar de provenir de una familia de comerciantes, siguió su pasión por la medicina desde pequeño
En esta entrevista al Dr. Víctor Atallah, actual Ministro de Salud Pública de la República Dominicana, en el programa Es Temprano Todavía conducido por Jochy Santos explica cómo, a pesar de provenir de una familia de comerciantes, siguió su pasión por la medicina desde pequeño
- Trayectoria y Vocación: El Dr. Atallah explica cómo, a pesar de provenir de una familia de comerciantes, siguió su pasión por la medicina desde pequeño.
- Retos como Ministro: Discute la diferencia entre tratar a un paciente individual y trabajar para millones de personas, enfatizando la intensidad del compromiso actual.
- Logros en Salud: Destaca que el país está viviendo un momento histórico, siendo elegidos por primera vez para presidir la Asamblea Mundial de la OMS.
- Relación con el Presidente: El Dr. Atallah confirma tener una gran amistad y cercanía con el presidente Luis Abinader, actuando no solo como su médico personal, sino como asesor y confidente, destacando que el mandatario es una persona extremadamente proactiva y trabajadora.
- Uso de Tecnología y Redes: Habla sobre su hábito de educar a la población a través de redes sociales y advierte sobre el uso de dispositivos de salud inteligentes, recomendando no obsesionarse con los datos.
- Infraestructura de Salud: Concluye que la República Dominicana cuenta actualmente con tecnología y capacidades médicas que no tienen nada que envidiarle a otros países, aunque admite que aún hay retos en cuanto a cultura de donación y algunos tratamientos específicos