Víctor Atallah siguió su pasión por la medicina desde pequeño

El Dr. Víctor Atallah, explica cómo, a pesar de provenir de una familia de comerciantes, siguió su pasión por la medicina desde pequeño

En esta entrevista al Dr. Víctor Atallah, actual Ministro de Salud Pública de la República Dominicana, en el programa Es Temprano Todavía conducido por Jochy Santos explica cómo, a pesar de provenir de una familia de comerciantes, siguió su pasión por la medicina desde pequeño