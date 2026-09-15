Vaguada traerá aguaceros y posibles granizadas esta tarde

Una vaguada provocará aguaceros fuertes, tronadas y probables granizadas en la tarde. El intenso calor y el polvo del Sahara seguirán incidiendo.

El panorama meteorológico de la República Dominicana experimentará cambios significativos durante la jornada de hoy. En horas de la madrugada y la mañana, la llegada de parches nubosos dejará lluvias pasajeras limitadas principalmente a poblados de la región este, como La Altagracia y El Seibo.

Vaguada, aguaceros y riesgo de granizadas

Próximo al mediodía y durante el transcurso de la tarde, la vaguada que incide sobre nuestro territorio se moverá hacia el oeste. Desde esa posición, proporcionará una mayor inestabilidad a nuestra masa de aire, deteriorando notablemente las condiciones del tiempo en varias provincias.

Se pronostican nublados ocasionales acompañados de aguaceros dispersos (de moderados a localmente fuertes), ráfagas de viento y posibles granizadas. Esta actividad se concentrará de manera especial en:

Hato Mayor y Monte Plata

El Gran Santo Domingo y San Cristóbal

Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez

Sur de La Vega y sur de Santiago

Norte de Azua y norte de San Juan

Elías Piña y Dajabón

Alerta por polvo sahariano y altas temperaturas: Durante las horas matutinas y en las zonas donde no se presenten precipitaciones, persistirá un ambiente marcadamente caluroso y brumoso debido a la presencia de polvo del Sahara. Se recuerda a la población mantenerse bien hidratada, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición directa al sol sin protección.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el día iniciará muy caluroso y brumoso, dando paso a la inestabilidad vespertina: