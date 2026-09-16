Vaguada activa lluvias matutinas y alertas en 5 provincias

Una vaguada traerá tormentas matutinas y aguaceros vespertinos. Rigen alertas por inundaciones en 5 provincias y persiste el polvo sahariano.

El panorama meteorológico de la República Dominicana estará dominado hoy por la incidencia de una vaguada y el constante arrastre de humedad provocado por el viento del este, generando precipitaciones desde las primeras horas del día.

Evolución de las lluvias

El comportamiento de las precipitaciones variará significativamente entre la mañana y la tarde:

Durante las primeras horas del día: Se esperan lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas concentradas principalmente en la costa atlántica (en especial hacia el nordeste) y en todo el litoral caribeño.

Se esperan lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas concentradas principalmente en la costa atlántica (en especial hacia el nordeste) y en todo el litoral caribeño. A partir de la tarde: La incursión de una masa de aire más seca y con ligeras concentraciones de polvo del Sahara reducirá gradualmente las lluvias en la región sureste. Sin embargo, no se descartan aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de Monte Plata, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el Gran Santo Domingo, actividad que podría extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Alertas Meteorológicas Vigentes

Debido a las lluvias ocurridas y las que se pronostican para hoy, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene los niveles de ALERTA preventiva ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales para las siguientes 5 demarcaciones:

Provincias bajo Alerta Meteorológica El Gran Santo Domingo (especialmente hacia la parte norte) Monte Plata Barahona San Juan Azua

Monitoreo de actividad ciclónica

El centro de pronósticos informa sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una vaguada, localizada a unos 965 kilómetros al este de las Bermudas. Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica: 10 % en las próximas 48 horas y 30 % para los próximos 7 días.

Alerta por altas temperaturas: El ambiente se mantendrá notablemente húmedo y caluroso, elevando la sensación térmica a niveles sofocantes. Manténgase hidratado: Beba agua con frecuencia a lo largo del día.

Beba agua con frecuencia a lo largo del día. Vestimenta: Use ropa ligera, holgada y de colores claros.

Use ropa ligera, holgada y de colores claros. Exposición al sol: Evite recibir los rayos solares de forma directa sin la debida protección, especialmente entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Evite recibir los rayos solares de forma directa sin la debida protección, especialmente entre las Población vulnerable: Preste especial cuidado a los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes son más susceptibles a los efectos del calor extremo.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el día se caracterizará por el incremento de la inestabilidad durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas registrarán mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.