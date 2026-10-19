UNICARIBE se corona campeona del CTF Interuniversitario de Ciberseguridad 2026

El canciller José Alejandro Aybar M. reconoció el desempeño de las instituciones participantes: “Ha ganado el sistema de educación superior dominicano”.

Santo Domingo, República Dominicana.— La Universidad del Caribe (UNICARIBE) conquistó el primer lugar del CTF Interuniversitario de Ciberseguridad 2026, al alcanzar 3,295 puntos en una competencia que reunió a estudiantes de 13 instituciones de educación superior del país y puso de manifiesto talento, preparación técnica y la capacidad de trabajo en equipo de los futuros profesionales dominicanos de la ciberseguridad.

El evento fue organizado por Pentraze Cybersecurity y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en el marco del ITLA Security Fest 2026, con el patrocinio del Banco Popular y SANS Institute.

Aybar destacó que “este logro representa un motivo de orgullo para la comunidad universitaria de UNICARIBE.”

“Felicitamos con profundo orgullo a nuestros estudiantes Carlos Efraín Guillermo Rodríguez, Mariobanex de Jesús Viñas Castro, Francis Manuel Segura Feliz, Oliver Gabriel de León Araujo, Ronald Sebastián Serre Lorenzo, Ricardo Pérez, Winnier Antonio Alcántara Freeman, Julio Edward Correa Javier y Franley Yoskar Soto Mejía, quienes, bajo supervisión y orientación de Gary Cabrera Columna, vicerrector de Transformación Digital de UNICARIBE, han demostrado un extraordinario nivel de preparación, disciplina, dedicación y compromiso.”

“Estos jóvenes han representado dignamente a nuestra universidad, evidenciando que el talento dominicano, cuando se combina con la perseverancia, el conocimiento y el trabajo en equipo, es capaz de alcanzar los más altos niveles de excelencia.”

“Como reconocimiento a su destacada participación y a este importante triunfo, hemos decidido otorgar una beca completa a cada uno de los integrantes de nuestro equipo campeón, reafirmando así nuestro compromiso institucional de reconocer el mérito, premiar el esfuerzo e impulsar el desarrollo del talento de nuestros estudiantes”, expresó el canciller de UNICARIBE, Dr. José Alejandro Aybar M.

Un triunfo compartido con la educación superior dominicana

La diferencia de apenas nueve puntos entre UNICARIBE y la UCE, así como la cercanía entre las puntuaciones de los primeros cinco equipos, refleja lo disputada que resultó la competencia.

El canciller hizo un reconocimiento especial a la Universidad Central del Este (UCE), que obtuvo el segundo lugar con 3,286 puntos; a la Universidad APEC (UNAPEC), que alcanzó el tercero con 3,244 puntos; a la Universidad Domínico Americano (UNICDA), que ocupó el cuarto con 3,237 puntos; y al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), que logró el quinto con 3,211 puntos.

Realmente estuvimos con una puntuación muy cercana por lo que este premio lo compartimos con este grupo de instituciones sobresalientes.

“Desde UNICARIBE les felicitamos a los jóvenes integrantes de esos equipos y compartimos este primer lugar con ustedes por el buen desempeño demostrado.”

“Ha ganado el sistema de educación superior dominicano, con todo el talento que sus estudiantes han exhibido y que nuestras instituciones contribuyen a formar”, manifestó Aybar.

Una competencia de conocimientos aplicados

El CTF —siglas en inglés de Capture the Flag, o “captura la bandera”— plantea retos de ciberseguridad cuya solución permite obtener códigos o “banderas” que suman puntos según su dificultad.

En su segunda edición, el certamen incluyó una clasificatoria individual en línea, celebrada del 18 al 20 de septiembre, y una final por equipos de diez estudiantes, desarrollada del 14 al 16 de octubre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo.

Los desafíos, preparados por especialistas de Pentraze e inspirados en escenarios reales, abarcaron seis áreas: explotación web, explotación móvil, análisis forense digital, análisis de malware, explotación binaria e ingeniería inversa.

La competencia fue gratuita para los participantes y sus reglas prohibieron la asistencia externa y el intercambio de soluciones o pistas entre equipos, reforzando el mérito de los resultados obtenidos.

Clasificación de las instituciones participantes

La tabla de resultados registró las siguientes posiciones y puntuaciones:

Posición

Institución de educación superior Puntuación 1.º

Universidad del Caribe (UNICARIBE) 3,295

2.º

Universidad Central del Este (UCE) 3,286

3.º Universidad APEC (UNAPEC) 3,244

4.º Universidad Domínico Americano (UNICDA) 3,237

5.º Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) 3,211

6.º Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 2,946

7.ºUniversidad Tecnológica de Santiago (UTESA) 2,608

8.º Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) 2,405

9.º Universidad Abierta para Adultos (UAPA) 1,974

10.º Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 1,867

11.º Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 700

12.º Universidad Iberoamericana (UNIBE) 325

Talento universitario al servicio de las empresas y del país

El canciller de UNICARIBE destacó que esta competencia también permite al sector empresarial identificar talento y conocer las capacidades que se desarrollan en las instituciones de educación superior dominicanas.

“Las empresas pueden encontrar el talento que necesitan para contratar a sus equipos de ciberseguridad.

“Estos estudiantes han demostrado conocimientos, capacidad de análisis y preparación para enfrentar desafíos en este campo”, afirmó.

En ese sentido, valoró la vinculación entre las instituciones académicas, los organizadores y los patrocinadores, al propiciar espacios donde los jóvenes pueden demostrar sus competencias y acercarse a oportunidades de desarrollo profesional.

“Agradecemos a Pentraze Cybersecurity y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en el marco del ITLA Security Fest 2026, al Banco Popular y a SANS Institute, por la organización de esta importante competencia en el área de ciberseguridad”, concluyó Aybar M., canciller de UNICARIBE.