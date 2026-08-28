Únete a la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026

Del 24 de septiembre al 4 de octubre, la Plaza de la Cultura se llenará de vida con la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026

La literatura y la creación cultural se preparan para ocupar el centro de la vida dominicana con la celebración de la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026). El Ministerio de Cultura invita formalmente a toda la ciudadanía, lectores, escritores y familias a formar parte de este magno encuentro que busca consolidar el país como un gran punto de reunión para las letras y el pensamiento en Iberoamérica.

Del 24 de septiembre al 4 de octubre, la Plaza de la Cultura se llenará de vida con más de 600 actividades, la participación de más de 70 escritores internacionales y Panamá como País Invitado de Honor.

Coordenadas del evento:

Acto de inauguración: Se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre .

Se llevará a cabo el próximo . Fechas del evento: Del 24 de septiembre al 4 de octubre .

Del . Lugar: Espacios de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Un programa sin precedentes

Durante once días, los asistentes podrán disfrutar de más de 600 actividades diseñadas para despertar la imaginación de todos los públicos.

El programa incluye:

Presentaciones de libros y conferencias magistrales.

Talleres creativos y encuentros interactivos con escritores.

Proyecciones de cine, espectáculos de música y propuestas especiales para niños y jóvenes.

La feria contará con una impresionante dimensión internacional gracias a la participación de 70 escritores extranjeros provenientes de distintos países, así como directores de destacadas ferias y festivales literarios. A nivel de industria, se darán cita 32 editoriales internacionales, 21 nacionales y 44 librerías dominicanas junto con pabellones especializados.

Invitados destacados de la FILSD 2026

Panamá, País Invitado de Honor: La nación centroamericana se presentará con una nutrida delegación de más de 35 escritores , acompañada por destacados representantes de sus expresiones de teatro, danza y música.

La nación centroamericana se presentará con una nutrida delegación de , acompañada por destacados representantes de sus expresiones de teatro, danza y música. Homenaje a José Mármol: El reconocido autor será el gran homenajeado de esta vigésima octava edición. Durante la feria, la Editora Nacional pondrá en circulación tres de sus obras fundamentales: “Esculpir la niebla”, “Metáforas del tiempo” y “La escritura imposible”, como parte de los 23 nuevos títulos que se presentarán en la feria.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó que esta edición está especialmente diseñada para fortalecer el alcance internacional de la feria, abriendo un espacio único de intercambio entre creadores, editoriales y lectores.

¡La Plaza de la Cultura te espera para vivir juntos el poder de la lectura!