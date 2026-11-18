Un día como hoy, 18 de noviembre de 1982, Mariasela Álvarez fue coronada Miss Mundo, logrando la primera corona para RD en este certamen.

Un día como hoy, 18 de noviembre de 1982, la arquitecta y comunicadora Mariasela Álvarez Lebrón escribió una de las páginas más gloriosas de la historia contemporánea del país al convertirse en la primera mujer dominicana en conquistar la corona de Miss Mundo, un exclusivo logro que en más de siete décadas de historia del certamen apenas han alcanzado dos representantes de la República Dominicana.

Con apenas 22 años de edad, su triunfo frente a candidatas de 68 países en el emblemático Royal Albert Hall de Londres, Reino Unido, marcó un antes y un después, abriendo el camino para que décadas más tarde (en 2021, con Karolina Vidales como finalista y posteriormente con el histórico triunfo de la segunda corona dominicana en el certamen) el país consolidara su prestigio en esta exigente competencia internacional.

Claves de una noche histórica para la República Dominicana

La victoria de Mariasela Álvarez abrió una puerta inédita para el país y trascendió el ámbito de los concursos de belleza gracias a su sólido perfil académico y su posterior trayectoria social:

La pionera de un selecto grupo: Hasta el día de hoy, la República Dominicana solo cuenta con dos coronas de Miss Mundo en su palmarés histórico, siendo Mariasela Álvarez la primera en alcanzar esta hazaña en 1982 y dejando una vara altísima para las siguientes generaciones.

Hasta el día de hoy, la República Dominicana solo cuenta con en su palmarés histórico, siendo Mariasela Álvarez la primera en alcanzar esta hazaña en 1982 y dejando una vara altísima para las siguientes generaciones. Una reina con formación profesional: Graduada de arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), destacó desde el inicio de la competencia en Londres por su elocuencia, elegancia y seguridad frente al jurado.

Graduada de arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), destacó desde el inicio de la competencia en Londres por su elocuencia, elegancia y seguridad frente al jurado. La coronación en Londres: En la gala final del 18 de noviembre de 1982, recibió la corona de manos de su antecesora, la venezolana Pilín León, desatando celebraciones multitudinarias en toda la República Dominicana.

En la gala final del 18 de noviembre de 1982, recibió la corona de manos de su antecesora, la desatando celebraciones multitudinarias en toda la Legado en la comunicación y la labor social: Tras culminar su reinado internacional y cumplir con una intensa agenda benéfica alrededor del mundo, Álvarez consolidó una exitosa carrera como productora y conductora de televisión, además de fundar iniciativas de impacto comunitario en favor de la infancia y la juventud dominicana.

«Aquel 18 de noviembre de 1982 no solo significó la primera corona de Miss Mundo para el país —de apenas dos logradas en toda nuestra historia—, sino la demostración de que la belleza unida a la preparación académica y el compromiso social puede abrir puertas históricas,» recuerdan cronistas del espectáculo y la cultura nacional.

A cuarenta y cuatro años de aquella inolvidable velada en Londres, el triunfo pionero de Mariasela Álvarez permanece como uno de los momentos más emblemáticos del orgullo nacional dominicano.