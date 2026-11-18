Pese a una mañana mayormente estable, el viento moderado del noreste y una vaguada en niveles superiores generarán aguaceros fuertes y ráfagas en varias regiones

Sobre el territorio de la República Dominicana continuará predominando una masa de aire con reducido contenido de humedad, lo que favorecerá condiciones meteorológicas mayormente estables durante las horas matutinas en gran parte del país. Sin embargo, los efectos locales, combinados con el viento moderado del noreste y la incidencia de una vaguada en los niveles superiores, provocarán un incremento significativo de la inestabilidad a medida que avance la jornada.

Evolución de las lluvias y zonas de incidencia

La interacción entre el flujo de viento moderado, la vaguada en altura y el calentamiento diurno desencadenará desarrollos nubosos acompañados de aguaceros localmente fuertes, tronadas y ráfagas de viento desde horas de la mañana y con mayor énfasis en la tarde sobre localidades de las siguientes regiones:

Región Norte

Región Nordeste

Región Este

Cordillera Central

Zona Fronteriza

Recomendaciones de prevención

Ante el pronóstico de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales:

Atención en zonas vulnerables: Mantenga la precaución ante posibles anegaciones urbanas repentinas y crecidas momentáneas de cañadas en las zonas de mayor incidencia lluviosa.

Asegure objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento y busque refugio seguro en caso de actividad eléctrica.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, el aumento de la nubosidad y las lluvias se concentrará en la segunda mitad del día: