Pese a una mañana mayormente estable, el viento moderado del noreste y una vaguada en niveles superiores generarán aguaceros fuertes y ráfagas en varias regiones
Sobre el territorio de la República Dominicana continuará predominando una masa de aire con reducido contenido de humedad, lo que favorecerá condiciones meteorológicas mayormente estables durante las horas matutinas en gran parte del país. Sin embargo, los efectos locales, combinados con el viento moderado del noreste y la incidencia de una vaguada en los niveles superiores, provocarán un incremento significativo de la inestabilidad a medida que avance la jornada.
Evolución de las lluvias y zonas de incidencia
La interacción entre el flujo de viento moderado, la vaguada en altura y el calentamiento diurno desencadenará desarrollos nubosos acompañados de aguaceros localmente fuertes, tronadas y ráfagas de viento desde horas de la mañana y con mayor énfasis en la tarde sobre localidades de las siguientes regiones:
- Región Norte
- Región Nordeste
- Región Este
- Cordillera Central
- Zona Fronteriza
Recomendaciones de prevención
Ante el pronóstico de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales:
Atención en zonas vulnerables:
- Mantenga la precaución ante posibles anegaciones urbanas repentinas y crecidas momentáneas de cañadas en las zonas de mayor incidencia lluviosa.
- Asegure objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento y busque refugio seguro en caso de actividad eléctrica.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, el aumento de la nubosidad y las lluvias se concentrará en la segunda mitad del día:
- Distrito Nacional: Nublados en horas de la tarde con aguaceros dispersos y ocasionales tronadas.
- Santo Domingo (Municipios): Incrementos nubosos durante la tarde acompañados de aguaceros dispersos y tronadas.