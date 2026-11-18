Nuria Piera expone la grave crisis de maltrato y abandono animal en la República Dominicana
Este reportaje de Nuria Piera expone la grave crisis de maltrato y abandono animal en la República Dominicana, destacando las carencias institucionales y los peligros de prácticas ilegales.
- Casos extremos de abandono: Se presenta el caso viral de «Manguito», un perro encontrado en condiciones deplorables tras semanas de encierro, lo cual es solo una muestra de la alarmante situación en el país, donde se estima que deambulan millones de animales en las calles.
- El peligro de los «falsos expertos»: Existe una preocupante tendencia de personas sin formación veterinaria que realizan cirugías, como cortes de orejas o cesáreas, en condiciones insalubres y sin anestesia. Se menciona específicamente el caso de Erlín Miguel Taveras, quien promociona servicios y cursos sin tener la capacitación médica necesaria.
- Marco legal e impunidad: Aunque existen leyes como la Ley 248-12 de Protección Animal, los rescatistas denuncian que la respuesta del Ministerio Público es insuficiente y que muchos expedientes quedan archivados. Las autoridades, por su parte, aseguran estar trabajando en las investigaciones.
- Falta de recursos: No existen albergues estatales, por lo que la carga de rescatar y rehabilitar a los animales recae totalmente en fundaciones privadas y voluntarios que ya se encuentran saturados.