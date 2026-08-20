Turismo y RD Vial lanzan plan nacional de señalética

El Ministerio de Turismo y RD Vial presentan un plan nacional de señalización turística para mejorar la experiencia de viaje y seguridad en las carreteras.

Con el objetivo de transformar la experiencia de quienes recorren nuestra geografía y elevar los estándares de seguridad vial, el Ministerio de Turismo y la entidad RD Vial han anunciado el lanzamiento de un ambicioso Plan Nacional de Señalética Turística. Esta iniciativa busca modernizar y unificar la señalización en todas las carreteras del país que conducen a los principales destinos de interés nacional.

El proyecto responde a la necesidad de brindar una orientación clara, precisa y de calidad internacional a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que exploran las diversas provincias dominicanas, promoviendo un tránsito más fluido y seguro.

Pilares del nuevo plan de señalización

Identificación clara de destinos: Las nuevas señales, diseñadas bajo estándares modernos y con alta visibilidad, permitirán ubicar de manera sencilla los parques nacionales, playas, centros históricos y zonas de ecoturismo.

Las nuevas señales, diseñadas bajo estándares modernos y con alta visibilidad, permitirán ubicar de manera sencilla los parques nacionales, playas, centros históricos y zonas de ecoturismo. Seguridad y orientación: La instalación de letreros estratégicos ayudará a reducir la incertidumbre en las vías, previniendo maniobras peligrosas y facilitando el acceso a puntos de auxilio y servicios en ruta.

La instalación de letreros estratégicos ayudará a reducir la incertidumbre en las vías, previniendo maniobras peligrosas y facilitando el acceso a puntos de auxilio y servicios en ruta. Estética unificada: Este plan garantiza una imagen visual coherente en todo el sistema vial, integrando elementos gráficos que resaltan la identidad dominicana y fomentan la confianza del viajero.

La implementación de este plan no solo es una mejora técnica, sino un paso fundamental para fortalecer la infraestructura turística, demostrando que la República Dominicana sigue apostando por ofrecer servicios de clase mundial que incentiven el turismo interno y atraigan a nuevos visitantes a cada rincón del territorio.