Temperaturas máximas en RD: Registro del 2 al 8 de septiembre

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa que, del 9 al 15 de septiembre de 2026, predominará un calor de severo a extremo en la República Dominicana

En este período, las temperaturas máximas registradas estuvieron entre 37.7 °C y 39.3 °C. Los valores más elevados se registraron en Mao, Valverde, con 39.3 °C el día 6; Sabaneta, Santiago Rodríguez, con 39.2 °C el día 7; seguida de Jimaní, Independencia, con 38.5 °C el día 5; Altamira, Puerto Plata, con 38.3 °C el día 5; Santiago, con 38.2 °C el día 6; Dajabón, con 38.1 °C el día 3; La Vega, con 38.0 °C el día 5; Jimaní, Independencia, con 37.5 °C el día 8; y San Francisco de Macorís, Duarte, con 37.7 °C el día 7. Estos valores evidencian condiciones de mucho calor sobre el país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa que, del 9 al 15 de septiembre de 2026, predominará un calor de severo a extremo en la República Dominicana, con índice de calor superior a los 37 °C durante al menos tres días consecutivos, con mayor incidencia en el noroeste. Este ambiente sofocante es impulsado por la época más cálida del año (verano), así como el incremento de polvo del Sahara, sobre todo durante el fin de semana, cuando los valores pronosticados son valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico (µg/m³).

Pronóstico de riesgo

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, del 9 al 15 de septiembre persiste una alta probabilidad de calor intenso en la República Dominicana. Se prevén niveles de severos a extremos en la región noroeste, con valores superiores a los 37 °C durante al menos tres días consecutivos. Por su parte, en sectores del centro y este las temperaturas superarán los 35 °C durante tres días consecutivos, lo que representa un riesgo de calor de moderado a severo. Durante este periodo, se prevén sensaciones térmicas significativamente elevadas.

Recomendaciones

Debido a las altas temperaturas registradas y pronosticadas, se recomienda a la población ingerir agua con frecuencia y vestir ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros. Asimismo, es fundamental evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección en el horario de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

Por otra parte, se insta a los adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con afecciones respiratorias a extremar las medidas de precaución. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales del INDOMET, ante el incremento significativo de polvo del Sahara previsto para el fin de semana.