Una circulación anticiclónica y una masa de aire con escasa humedad limitarán las lluvias en el país, dejando solo chubascos aislados

Sobre el territorio de la República Dominicana predominarán hoy condiciones generalmente de buen tiempo, manteniéndose un ambiente soleado, poco nuboso y sin precipitaciones importantes. Este escenario estable responde a la incidencia directa de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica) combinado con una masa de aire con escaso contenido de humedad.

Comportamiento del tiempo y chubascos aislados

Aunque la estabilidad atmosférica dominará gran parte de la jornada a nivel nacional, se esperan ligeras variaciones locales:

En gran parte del país: Cielo mayormente despejado, alta radiación solar y ausencia de acumulados de lluvia significativos.

Cielo mayormente despejado, alta radiación solar y ausencia de acumulados de lluvia significativos. Zonas montañosas: Solo se prevén algunos chubascos aislados con posibles tronadas sobre provincias cercanas a los sistemas montañosos durante la tarde, impulsados por los efectos locales.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo se pronostica una jornada sumamente estable y despejada: