Simulacro nacional de terremoto en RD: Cuándo y cómo será

El COE realizará un simulacro nacional de evacuación por terremoto este 8 de septiembre, incluyendo una prueba de alertas en teléfonos móviles.

Con el objetivo de medir la capacidad de respuesta, evaluar los protocolos de emergencia y fomentar una verdadera cultura de prevención ante eventos sísmicos, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha convocado oficialmente a toda la República Dominicana a participar en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto.

El ejercicio preventivo se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre, exactamente a las 10:00 de la mañana, en todo el territorio nacional, abarcando instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos y hogares.

Novedades tecnológicas y participación ciudadana

Una de las grandes innovaciones de esta edición será la puesta a prueba del sistema de alerta temprana mediante telefonía móvil, diseñado para enviar mensajes directos e instantáneos a los celulares de la ciudadanía, evaluando la eficacia de los canales de comunicación en situaciones de catástrofe.

Rutas de evacuación: El simulacro permitirá poner a prueba la identificación de zonas seguras, puntos de encuentro y la correcta ejecución de los planes de evacuación internos.

El simulacro permitirá poner a prueba la identificación de zonas seguras, puntos de encuentro y la correcta ejecución de los planes de evacuación internos. Inscripción oficial: Las empresas, escuelas y organizaciones interesadas en participar formalmente y recibir orientación técnica pueden registrarse a través del portal web institucional del COE

Las empresas, escuelas y organizaciones interesadas en participar formalmente y recibir orientación técnica pueden registrarse a través del portal web institucional del COE Llamado a la calma: Las autoridades enfatizan que se trata de un ejercicio controlado, por lo que instan a la población a sumarse con total responsabilidad, recordando que la República Dominicana es una zona altamente sísmica donde la preparación marca la diferencia entre la vida y la muerte.

Edwin Olivares, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), destacó que a las 10 de la mañana del próximo martes sonarán las sirenas, silbatos, altavoces y se probará un sistema incorporado por el actual gobierno que vendrá a fortalecer el sistema de alerta de todo el país con una mensajería instantánea a cada celular en ese momento.

Los terremotos no avisan

Asimismo, el director del COE recordó que los terremotos no avisan y, por ello, la preparación, la organización y el conocimiento de las medidas de autoprotección son fundamentales para reducir riesgos y salvar vidas.

“Por eso no podemos esperar a que ocurra una emergencia para aprender cómo responder. Este simulacro representa una oportunidad para practicar, evaluar nuestras capacidades e identificar aquello que debemos mejorar antes de enfrentar un evento real”, afirmó.