Sto Domingo cierra hoy el Encuentro Iberoamericano de Museos. Conoce los debates y conclusiones logrados desde el 14 de septiembre

La capital dominicana se convierte este día en el epicentro del debate cultural de la región al celebrarse la jornada de cierre del Encuentro Iberoamericano de Museos. Desde el pasado 14 de septiembre, este importante cónclave ha reunido a expertos, directores y gestores culturales para analizar los retos, la digitalización y el rol social de los espacios museísticos en el siglo XXI.

Durante estos días de intenso trabajo, las mesas de debate y ponencias han girado en torno a la preservación del patrimonio, la inclusión comunitaria y la sostenibilidad de las instituciones culturales en toda Iberoamérica.

Balance de las jornadas de trabajo

¿Qué ha pasado desde el 14 de septiembre?: El evento arrancó con mesas de diálogo enfocadas en la modernización de los museos, seguida por talleres prácticos sobre gestión de colecciones y ponencias magistrales acerca de la accesibilidad ciudadana entre el 15 y el 16 de septiembre.

El evento arrancó con mesas de diálogo enfocadas en la modernización de los museos, seguida por talleres prácticos sobre gestión de colecciones y ponencias magistrales acerca de la accesibilidad ciudadana entre el 15 y el 16 de septiembre. ¿Quiénes participan?: Destacados delegados internacionales, ministros de cultura, curadores y expertos museísticos procedentes de diversos países de Iberoamérica y la República Dominicana.

Destacados delegados internacionales, ministros de cultura, curadores y expertos museísticos procedentes de diversos países de Iberoamérica y la República Dominicana. ¿Dónde se realiza?: Las jornadas institucionales y académicas se han desarrollado en espacios emblemáticos de Santo Domingo, consolidando a la ciudad como un referente de diálogo cultural.

Las jornadas institucionales y académicas se han desarrollado en espacios emblemáticos de Santo Domingo, consolidando a la ciudad como un referente de diálogo cultural. ¿Por qué es clave?: Porque permite trazar una hoja de ruta conjunta para adaptar los museos a las nuevas demandas tecnológicas y educativas de la sociedad moderna.

«Este encuentro ha demostrado que los museos ya no son meros almacenes de historia, sino centros vivos de transformación social y diálogo ciudadano,» señalaron los organizadores al hacer un balance de las jornadas previas.

Con la entrega de conclusiones y acuerdos de cooperación bilateral en su jornada de cierre, Santo Domingo sella con éxito un evento histórico que redefine el futuro de la museología regional.