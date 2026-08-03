Santiago Matías ALOFOKE junto a Jochy Santos

Reviviendo momentos del programa Es Temprano Todavía donde Santiago Matías ALOFOKE comparte junto a Jochy Santos

Este video revive momentos del programa Es Temprano Todavía, donde hacen una dinámica divertida con Jochy Santos y su invitado especial, Santiago Matías (Alofoke).

Santiago revela una nota de voz enviada al Alfa, donde le da consejos sobre cómo debería ser su llegada al país después de un evento, sugiriendo una caravana organizada para proyectar orgullo dominicano.

Jochy Santos muestra su historial de YouTube, sorprendiendo a todos al revelar que estaba viendo la clásica telenovela Dos mujeres y un camino, además de contenido relacionado con el Agüero.

Santiago muestra su último mensaje directo (DM), el cual resultó ser una petición de ayuda de una seguidora llamada Carmen. El video resalta la labor social de Santiago, quien frecuentemente ayuda a personas con situaciones económicas difíciles.

Santiago comparte lo último que buscó en Google, lo que lleva a una conversación sobre la cantante colombo-canadiense Flora Martínez, a quien Santiago admite no conocer.

El segmento concluye con un mensaje de hermandad entre Jochy y Santiago, dejando abierta la posibilidad de futuros anuncios importantes para el país.