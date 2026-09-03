Salud Pública realiza operativo médico gratuito en Valverde

El Ministerio de Salud Pública lleva este 4 y 5 de septiembre la jornada “Más Salud” a Mao, Valverde, con atención médica gratuita y vacunación

El Ministerio de Salud Pública llevará a cabo este viernes 4 y sábado 5 de septiembre su jornada integral de asistencia “Más Salud” en el municipio de Mao, provincia Valverde. El operativo está diseñado para acercar servicios médicos esenciales y de alta calidad a comunidades vulnerables, reduciendo las barreras de acceso a la salud sin costo alguno para los ciudadanos.

La intervención sanitaria se llevará a cabo en las instalaciones del Liceo Juan de Jesús Reyes, ubicado en la avenida Abraham Lincoln número 29 B, en un horario corrido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Servicios disponibles para la comunidad

Bajo la coordinación del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, la jornada contempla una amplia cartera de servicios dirigidos a personas de todas las edades:

Consultas médicas generales y especializadas: Diagnósticos oportunos y atención clínica directa para prevenir complicaciones de salud.

Diagnósticos oportunos y atención clínica directa para prevenir complicaciones de salud. Jornada de vacunación: Aplicación de dosis del esquema regular para proteger contra diversas enfermedades preventivas.

Aplicación de dosis del esquema regular para proteger contra diversas enfermedades preventivas. Atención y orientación en salud mental: Espacios de apoyo psicológico y concientización sobre el bienestar emocional.

Espacios de apoyo psicológico y concientización sobre el bienestar emocional. Prevención de enfermedades y educación sanitaria: Charlas informativas y entrega de pautas orientadas a fomentar estilos de vida saludables desde el hogar.

Este tipo de operativos nacionales reafirman el compromiso de las autoridades sanitarias de descentralizar la atención médica y garantizar que las familias de las zonas periféricas y provinciales reciban el cuidado que merecen de forma directa y oportuna.

El ministro de Salud llamó a los residentes de esta demarcación y comunidades cercanas a acudir a la jornada junto a sus familiares y aprovechar los servicios disponibles de manera gratuita.