Ruta del Vino en Neiba: Un viaje enológico y cultural

Descubre la Ruta del Vino en Neiba, Bahoruco. Un recorrido fascinante entre viñedos, tradición artesanal y sabores únicos del suroeste dominicano.

Cuando se piensa en la República Dominicana, usualmente vienen a la mente playas de arena blanca y ritmos caribeños. Sin embargo, la región suroeste guarda un secreto enológico vibrante y lleno de identidad: Neiba, en la provincia de Bahoruco, reconocida con orgullo como la «Capital de la Uva» del país.

«Capital de la Uva»

Lejos de los circuitos turísticos tradicionales, la Ruta del Vino en Neiba se consolida como una de las experiencias ecoturísticas y culturales más auténticas y originales del territorio nacional, invitando a locales y extranjeros a descubrir un tesoro agrícola cultivado con esfuerzo y pasión bajo el cálido sol sureño.

Entre viñedos y tradición artesanal

Recorrer esta ruta permite adentrarse en el corazón de los campos de cultivo donde crecen las vides adaptadas al clima de la zona. Gracias al esfuerzo organizado de los productores locales y cooperativas como PROVITE, el visitante puede vivir una experiencia integral que abarca:

Paseo por las parcelas: Conocer de cerca las técnicas de siembra y cosecha de las uvas, entendiendo cómo la tierra y el microclima de Bahoruco obran el milagro de la fruticultura en el sur.

Conocer de cerca las técnicas de siembra y cosecha de las uvas, entendiendo cómo la tierra y el microclima de Bahoruco obran el milagro de la fruticultura en el sur. Degustación de vinos artesanales: Probar las diferentes cepas, vinos tintos, blancos y rosados de producción local, acompañados de mermeladas y otros derivados elaborados de manera artesanal por manos neiberas.

Probar las diferentes cepas, vinos tintos, blancos y rosados de producción local, acompañados de mermeladas y otros derivados elaborados de manera artesanal por manos neiberas. Inmersión cultural: Conversar con los agricultores y hacedores del vino, quienes comparten historias generacionales sobre cómo lograron transformar un fruto tradicional en un símbolo de orgullo provincial.

¡Atrévete a explorarla!

Combinar esta visita con un chapuzón refrescante en el cercano balneario Las Marías convierte el viaje en una escapada perfecta para el fin de semana.

La Ruta del Vino en Neiba demuestra que la República Dominicana tiene un abanico turístico infinito por descubrir.

¡Atrévete a explorarla!