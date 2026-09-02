Risas eternas y diversión al lado de Albert y Jochy

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Jochy Santos y Albert Mena en su bloque de humor y entretenimiento los presentadores comparten varios chistes con el público.

En un segmento del programa Es Temprano Todavía, presentado por Jochy Santos y Albert Mena en su bloque de humor y entretenimiento los presentadores comparten varios chistes con el público.

  • La pizzería: Un cliente pide que le corten la pizza en cuatro pedazos porque no podría comerse ocho.
  • La pareja: Una conversación sobre apariencias y sinceridad en la relación.
  • La madre y la novia: Un hijo le pregunta a su madre cuál de sus amigas le parece su novia, a lo que ella responde basándose en que una le «cayó mal».
  • La orca y el tiburón: Un chiste con un juego de palabras sobre la situación económica global.
  • La cerveza y el Ferrari: Una reflexión humorística sobre el costo de los hábitos diarios.

Jochy Santos y Albert Mena en su bloque de humor y entretenimiento los presentadores comparten varios chistes con el público.

En un segmento del programa Es Temprano Todavía, presentado por Jochy Santos y Albert Mena en su bloque de humor y entretenimiento los presentadores comparten varios chistes con el público.

  • La pizzería: Un cliente pide que le corten la pizza en cuatro pedazos porque no podría comerse ocho.
  • La pareja: Una conversación sobre apariencias y sinceridad en la relación.
  • La madre y la novia: Un hijo le pregunta a su madre cuál de sus amigas le parece su novia, a lo que ella responde basándose en que una le «cayó mal».
  • La orca y el tiburón: Un chiste con un juego de palabras sobre la situación económica global.
  • La cerveza y el Ferrari: Una reflexión humorística sobre el costo de los hábitos diarios.

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