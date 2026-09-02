Risas eternas y diversión al lado de Albert y Jochy

Jochy Santos y Albert Mena en su bloque de humor y entretenimiento los presentadores comparten varios chistes con el público.
En un segmento del programa Es Temprano Todavía, presentado por Jochy Santos y Albert Mena en su bloque de humor y entretenimiento los presentadores comparten varios chistes con el público.
- La pizzería: Un cliente pide que le corten la pizza en cuatro pedazos porque no podría comerse ocho.
- La pareja: Una conversación sobre apariencias y sinceridad en la relación.
- La madre y la novia: Un hijo le pregunta a su madre cuál de sus amigas le parece su novia, a lo que ella responde basándose en que una le «cayó mal».
- La orca y el tiburón: Un chiste con un juego de palabras sobre la situación económica global.
- La cerveza y el Ferrari: Una reflexión humorística sobre el costo de los hábitos diarios.