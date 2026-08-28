«Risas aseguradas de Jochy y Albert», presenta una secuencia de chistes y bromas compartidas en el programa Es Temprano Todavía
«Risas aseguradas de Jochy y Albert«, presenta una secuencia de chistes y bromas compartidas por los presentadores Jochy Santos y Albert Mena en el programa Es Temprano Todavía.
La dinámica consiste principalmente en contar historias humorísticas para entretener a la audiencia.
- El dueño de la cadena de pollos y el Papa: Un chiste sobre un empresario que intenta pagarle al Papa millones de dólares para cambiar una frase en el «Padre Nuestro».
- El club de los exagerados: Una breve interacción cómica sobre una persona que llega tarde a un lugar y los malentendidos que surgen por la exageración.
- El amigo difícil: Un chiste sobre alguien que rechaza repetidamente las propuestas de su amigo de beber y jugar dominó, culminando en un remate sobre su situación familiar.
- Consejos sobre el éxito y la vida: Jochy y Albert intercambian reflexiones humorísticas sobre cómo aparentar éxito y consejos de sus abuelos sobre las relaciones personales.