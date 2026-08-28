«Risas aseguradas de Jochy y Albert», presenta una secuencia de chistes y bromas compartidas en el programa Es Temprano Todavía

«Risas aseguradas de Jochy y Albert«, presenta una secuencia de chistes y bromas compartidas por los presentadores Jochy Santos y Albert Mena en el programa Es Temprano Todavía.

La dinámica consiste principalmente en contar historias humorísticas para entretener a la audiencia.