«Reinas de Todo» El Podcast con Jatnna

Jatnna Tavárez recibe a las integrantes del popular podcast Reinas de Todo: Cristal Sánchez, Adriana Boscarolo y Jailin Vázquez.

En una entrevista en el programa Con Jatnna, Jatnna Tavárez recibe a las integrantes del popular podcast Reinas de Todo: Cristal Sánchez, Adriana Boscarolo y Jailin Vázquez.

El podcast nació de la necesidad de su creadora de seguir explorando la comunicación tras cambios en proyectos anteriores, buscando un formato divertido con picardía, pero siempre sano y respetuoso.

Las tres integrantes destacan que la clave de su éxito es la complicidad y el trabajo en equipo, viendo a otras mujeres como aliadas en lugar de competencia. Señalan que la «estrella» es el programa en sí, no los individuos.

Buscan ser una «nota refrescante» en el panorama actual, ofreciendo un espacio donde la audiencia pueda sentirse relajada y acompañada, recordando figuras clásicas de la televisión dominicana que las inspiraron.

Discuten cómo el podcasting y la televisión tradicional pueden coexistir. Coinciden en que la espontaneidad del mundo digital debe complementarse con el rigor y la responsabilidad aprendidos en la «vieja escuela» de la televisión.

Actualmente se encuentran en su segunda temporada, emitiendo tres episodios a la semana (lunes, miércoles y viernes).