RD fortalece su conectividad con Europa en la feria Top Resa

La República Dominicana afianza su conectividad aérea con Europa durante la feria Top Resa en Francia, consolidando su liderazgo en la llegada de turistas.

La República Dominicana continúa consolidando su posición como el destino preferido del Caribe en el mercado europeo. Durante su participación oficial en la feria turística Top Resa 2026 en Francia, la delegación nacional concretó una serie de reuniones clave con directivos de aerolíneas internacionales y touroperadores, con el objetivo primordial de ampliar las frecuencias de vuelo y abrir nuevas rutas hacia los aeropuertos del país.

El ministro de Turismo, David Collado, quien encabeza la delegación dominicana en Top Resa, destacó la importancia de esta feria, una de las más reconocidas de Europa, donde se presenta ante compradores, turoperadores, agencias de viajes y líderes de la industria una propuesta que integra negocios, conectividad aérea, cultura, gastronomía y experiencias.

Collado afirma que la participación de República Dominicana en Top Resa busca fortalecer, entre otros objetivos, las alianzas con nuestros socios, ampliando la conectividad y mostrando un destino cada vez más diverso, que combina playas extraordinarias con cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias únicas.

Este esfuerzo estratégico responde a la necesidad de respaldar el crecimiento sostenido que experimenta la industria sin chimeneas, garantizando que el flujo de visitantes procedentes del Viejo Continente mantenga su ritmo ascendente durante las próximas temporadas altas.

Claves del fortalecimiento aerocomercial

¿Quiénes participan?: Una comitiva oficial integrada por autoridades del Ministerio de Turismo y principales representantes del sector hotelero y empresarial dominicano.

Una comitiva oficial integrada por autoridades del Ministerio de Turismo y principales representantes del sector hotelero y empresarial dominicano. ¿Qué se busca?: Ampliar la conectividad directa mediante la negociación de nuevas rutas aéreas y el incremento de frecuencias semanales desde las principales capitales europeas.

Ampliar la conectividad directa mediante la negociación de nuevas rutas aéreas y el incremento de frecuencias semanales desde las principales capitales europeas. ¿Cuándo y dónde?: Las gestiones se desarrollan en el marco de la feria Top Resa 2026, celebrada durante el mes de septiembre en territorio francés.

Las gestiones se desarrollan en el marco de la feria Top Resa 2026, celebrada durante el mes de septiembre en territorio francés. ¿Por qué es vital?: Porque una mayor conectividad aérea reduce costos de traslado, facilita la llegada de vacacionistas con alto poder adquisitivo y diversifica los mercados emisores hacia los distintos polos turísticos de la isla.

«Nuestra presencia aquí no es solo para mostrar lo que ofrecemos, sino para asegurar que cada turista europeo tenga más y mejores opciones de vuelo directas hacia nuestra tierra,» destacaron portavoces de la delegación oficial durante las rondas de negocios.

Con pasos firmes hacia la expansión logística y la diplomacia turística, la República Dominicana reafirma que su cielo está más abierto que nunca para conectar al mundo con la magia del Caribe.