Raymond Pozo en el programa Es Temprano Todavía habla de su vida y carrera

En una entrevista al popular humorista dominicano Raymond Pozo, habla de diversos aspectos de su vida y carrera

Raymond comparte su disciplina diaria, mencionando que se levanta a las 3:00 a.m. para orar, informarse y ejercitarse en el gimnasio.

Habla sobre su próxima película, titulada «La Esquina ‘ta en Candela», programada para estrenarse en noviembre, donde comparte pantalla con su compañero de siempre, Miguel Céspedes, y otras figuras del medio.

Explica cómo su equipo creativo selecciona y prepara las parodias y personajes famosos que interpretan, destacando la importancia de la dedicación y el apoyo de su equipo técnico y guionistas. También mencionan el impacto de personajes como Anthony Santos y Omega.

Rememora sus inicios, incluyendo cómo Mambrú fue su primer manager y le ayudó a construir su imagen, así como sus colaboraciones pasadas en grupos de humor.

Raymond comenta sobre su libro «¿Y ahora qué?» y las conferencias testimoniales que imparte, donde utiliza el humor para conectar con la juventud.