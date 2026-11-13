¡Que comience la fiesta! Kinito Méndez en La Telerealidad

El merenguero Kinito Méndez, en El Show del Mediodía llegó para contagiar al equipo y a la audiencia con el espíritu navideño

Este video del programa El Show del Mediodía presenta una celebración festiva con el merenguero Kinito Méndez, quien visita el set para contagiar al equipo y a la audiencia con el espíritu navideño.

El artista interpreta varios de sus populares éxitos, incluyendo canciones navideñas, acompañado por su orquesta.

Iván Ruiz y otros miembros del elenco interactúan con Kinito, incluyendo un divertido desafío de memoria donde Camila intenta aprenderse la letra de una canción .

El programa hace una pausa en la música para saludar a la agrupación Ricarena (formada originalmente por Kinito) mediante una conexión desde Colombia y recuerda momentos de la trayectoria del artista, incluyendo su participación en antiguos festivales de canto.

Durante el programa, también se recibe brevemente al alcalde de El Seibo para invitar a eventos locales próximos en el este del país.