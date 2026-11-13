Escapada imperdible en la provincia Hermanas Mirabal

Descubre qué hacer en una escapada por la provincia Hermanas Mirabal: museos históricos, murales en Salcedo, naturaleza en Tenares y Villa Tapia.

Una escapada hacia la provincia Hermanas Mirabal invita a los viajeros a conectar profundamente con la historia patria, la riqueza cultural y la belleza natural del norte de la República Dominicana.

Integrada por tres municipios dinámicos —Salcedo, Tenares y Villa Tapia—, esta demarcación ofrece una experiencia equilibrada entre el turismo de memoria, el arte urbano y el encanto rural del Cibao.

Hermanas Mirabal

Destino ideal para el turismo cultural y de memoria, honrando el legado imperecedero de las heroínas nacionales.

Agrupa tres municipios que destacan por su laboriosidad, producción agrícola y hospitalidad.

Representa una excelente opción de fin de semana para redescubrir las raíces y el orgullo cívico dominicano.

Casa Museo Hermanas Mirabal

Casa Museo Hermanas Mirabal se erige como el corazón histórico y emocional de la provincia, resguardando la residencia donde vivieron Patria, Minerva y María Teresa.

Alberga pertenencias personales, correspondencia, documentos y emotivas fotografías de las hermanas.

Está rodeada de apacibles jardines donde descansan los restos de las heroínas y de Manolo Tavárez Justo.

Ofrece recorridos guiados que profundizan en la historia de la resistencia antitrujillista y los valores democráticos.

Salcedo

Famoso por sus impresionantes murales urbanos pintados por destacados artistas nacionales e internacionales.

Cuenta con plazas públicas acogedoras, un animado comercio local y propuestas gastronómicas típicas.

Funciona como el centro neurálgico para ferias culturales, exposiciones y el movimiento artístico regional.

Tenares

Destacado por sus paisajes rurales y su tradición agrícola en las estribaciones de la cordillera.

Excelente punto de partida para actividades de ecoturismo, senderismo y turismo de montaña.

Ofrece rincones campestres y paradores gastronómicos ideales para disfrutar de los sabores locales.

Villa Tapia