Un día como hoy en 2007, el Senado dominicano aprobó cambiar el nombre de la provincia Salcedo a Hermanas Mirabal en honor a Patria, Minerva y María Teresa.

Un día como hoy, 13 de noviembre de 2007, el Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de ley mediante el cual se modificó el nombre de la antigua provincia Salcedo para designarla oficialmente como provincia Hermanas Mirabal, en perpetuo homenaje y reconocimiento al sacrificio de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, heroínas nacionales asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La aprobación legislativa constituyó un acto de justicia histórica y memoria patriótica que trascendió la geografía del Cibao, elevando el legado de las tres hermanas oriundas de Ojo de Agua al estatus de símbolo permanente de la identidad territorial dominicana.

Claves históricas y legislativas de la designación

El proceso que culminó con el cambio de denominación territorial respondió a un amplio reclamo social, cultural y comunitario de los habitantes de la demarcación y de todo el país:

Aprobación definitiva y promulgación: Tras recibir el voto favorable en segunda lectura por parte de la Cámara Alta el 13 de noviembre de 2007, la pieza fue promulgada poco después por el Poder Ejecutivo bajo la Ley 389-07 , formalizando el nuevo nombre de la provincia ubicada en la región norte del país.

Tras recibir el voto favorable en segunda lectura por parte de la Cámara Alta el 13 de noviembre de 2007, la pieza fue promulgada poco después por el Poder Ejecutivo bajo la , formalizando el nuevo nombre de la provincia ubicada en la región norte del país. Preservación del municipio cabecera: Aunque toda la demarcación provincial adoptó el nombre de Hermanas Mirabal, su municipio cabecera conservó su histórica denominación de Salcedo , manteniendo así la continuidad administrativa y cultural de la ciudad junto a los municipios de Tenares y Villa Tapia.

Aunque toda la demarcación provincial adoptó el nombre de Hermanas Mirabal, su municipio cabecera conservó su histórica denominación de , manteniendo así la continuidad administrativa y cultural de la ciudad junto a los municipios de Tenares y Villa Tapia. Un tributo a la resistencia antitrujillista: Las hermanas Mirabal, conocidas en la clandestinidad como «Las Mariposas», simbolizan la lucha cívica por la libertad, la democracia y los derechos humanos en la República Dominicana, tras ser brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por esbirros del régimen trujillista.

Las hermanas Mirabal, conocidas en la clandestinidad como «Las Mariposas», simbolizan la lucha cívica por la libertad, la democracia y los derechos humanos en la República Dominicana, tras ser brutalmente asesinadas el por esbirros del régimen trujillista. Proyección internacional: Su martirio no solo marcó el principio del fin de la tiranía en el país, sino que motivó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Serie de las Hermanas Mirabal / Archivo

A casi dos décadas de aquella histórica sesión senatorial, la provincia Hermanas Mirabal continúa honrando su nombre como referente de cultura, compromiso ciudadano y preservación de la memoria histórica dominicana.