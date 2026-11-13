Gobierno congelará precios de combustibles hasta enero 2027

El Gobierno dominicano proyecta mantener congelados los precios de los combustibles hasta enero de 2027, sujeto al tope de los subsidios semanales.

El Gobierno dominicano proyecta mantener congelados los precios de los principales combustibles de consumo masivo en el país hasta el próximo mes de enero de 2027, una medida orientada a proteger el poder adquisitivo de los hogares, contener presiones inflacionarias y brindar estabilidad a los sectores productivos durante el cierre del año.

De acuerdo con reportes publicados en diversos medios nacionales, la continuidad de este congelamiento estará estrictamente condicionada a que los montos de los subsidios semanales asumidos por el Estado no superen los techos presupuestarios establecidos por las autoridades económicas y del sector hidrocarburos.

Alcance de la medida y factores determinantes

La política de estabilización de precios aplicada a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) busca amortiguar las fluctuaciones del mercado petrolero internacional en una temporada clave para el comercio y el transporte nacional:

Condición presupuestaria: El mantenimiento sin variación de las tarifas dependerá del comportamiento del petróleo intermedio de Texas (WTI) y de los productos refinados en los mercados internacionales; siempre que el sacrificio fiscal semanal se mantenga dentro de los límites previstos, el Estado absorberá las alzas.

El mantenimiento sin variación de las tarifas dependerá del comportamiento del petróleo intermedio de Texas (WTI) y de los productos refinados en los mercados internacionales; siempre que el sacrificio fiscal semanal se mantenga dentro de los límites previstos, el Estado absorberá las alzas. Protección en temporada alta: Congelar los carburantes durante noviembre y diciembre evita el encarecimiento en cadena de los fletes de mercancías, el transporte público y los productos de la canasta básica justo en el período de mayor dinamismo comercial por las festividades navideñas.

Congelar los carburantes durante noviembre y diciembre evita el encarecimiento en cadena de los fletes de mercancías, el transporte público y los productos de la canasta básica justo en el período de mayor dinamismo comercial por las festividades navideñas. Marco legal y transparencia: El cálculo semanal de los precios y la asignación de subsidios extraordinarios responden a los mecanismos contemplados en la Ley 112-00 de Hidrocarburos , procurando equilibrar el alivio directo a la población con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El cálculo semanal de los precios y la asignación de subsidios extraordinarios responden a los mecanismos contemplados en la , procurando equilibrar el alivio directo a la población con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Combustibles prioritarios: Tradicionalmente, este esquema de protección prioriza derivados de alto impacto social como el Gas Licuado de Petróleo (GLP), las gasolinas regular y premium, y el gasoil regular y óptimo.

«Mantener la estabilidad en los precios de los hidrocarburos constituye un escudo fundamental para la economía familiar y la competitividad de las empresas dominicanas durante el cierre de año, siempre bajo criterios de responsabilidad fiscal,» destacan analistas del sector económico.

De cumplirse las proyecciones del mercado internacional dentro de los márgenes contemplados por el equipo económico oficial, los consumidores y transportistas dominicanos contarán con certidumbre tarifaria en los combustibles hasta el inicio de 2027.