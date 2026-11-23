El presidente Luis Abinader dio inicio a Navidad 360 dentro de La Brisita Navideña, con más de 15 millones de raciones alimenticias y entrega de enseres.

El presidente Luis Abinader dio inicio a la iniciativa Navidad 360, enmarcada dentro de La Brisita Navideña, con una programación de asistencia social que contempla la distribución de más de 15 millones de raciones alimenticias, entre almuerzos y cenas, para apoyar a familias de distintos puntos del país durante la temporada festiva.

Además del suministro de alimentos preparados, el programa incluye la entrega de enseres del hogar a familias dominicanas durante las festividades navideñas.

“Hoy empezamos ya con todas las actividades de la Navidad. Gracias a Dios, ya hay una brisita, ya empieza una brisita. Ahora estamos aquí, empezando las acciones de la Navidad con los almuerzos navideños y las múltiples actividades que ya nuestro gobierno, desde el año pasado, y esperamos hacerlo todavía mejor este año, tiene para llevar alegría, para llevar sonrisas, para llevar ayuda a cada una de las familias dominicanas, llevarles siempre, de una manera u otra y en forma física, esa Brisita Navideña”, expresó presidente Abinader.

Alcance del programa social navideño

Con el lanzamiento de esta jornada, la iniciativa busca reforzar el acompañamiento a los hogares vulnerables durante diciembre mediante dos líneas centrales de apoyo:

Alimentación: Distribución de más de 15 millones de raciones alimenticias, comprendiendo tanto almuerzos como cenas.

Distribución de más de 15 millones de raciones alimenticias, comprendiendo tanto almuerzos como cenas. Apoyo al hogar: Entrega de enseres domésticos a familias dominicanas a lo largo de las celebraciones navideñas.

“Y que, para estas semanas, este mes de la Navidad, debemos, entonces, juntos celebrar, celebrar junto con nuestra familia y siempre dándole gracias a Dios que lo podemos hacer en salud, y que hay un Gobierno que está en la disposición de, junto con todos los sectores sociales, ayudarlos. Esa es nuestra responsabilidad, la hemos hecho, la seguiremos haciendo y, con Dios, llevaremos ayuda a todo el pueblo dominicano”, concluyó el presidente Abinader.

Con estas acciones, el despliegue de Navidad 360 dentro de La Brisita Navideña arranca su etapa operativa para atender la demanda estacional de asistencia alimentaria y equipamientos básicos en los hogares.