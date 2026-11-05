Pagos con manos y ojos en Dubái: ¿Innovación o profecía?

Una empresa en Dubái desarrolla pagos móviles mediante el reconocimiento de la palma de la mano o del iris, generando debate tecnológico y profético.

Una empresa tecnológica con sede en Dubái, identificada como PayMore, se encuentra desarrollando una innovadora aplicación de pagos para dispositivos Android que permitirá a los usuarios autorizar transacciones financieras utilizando únicamente el reconocimiento de la palma de la mano o del iris. Este avance en el comercio biométrico busca transformar la experiencia digital de los consumidores en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

El proyecto contempla ofrecer tarjetas virtuales prepagadas para compras en línea y suscripciones digitales, permitiendo cargar montos específicos sin exponer constantemente los datos financieros principales de los clientes.

Características del sistema y perspectivas tecnológicas

De acuerdo con los detalles dados a conocer, la autenticación mediante características físicas funcionará como un mecanismo alternativo para confirmar pagos sin la necesidad de introducir contraseñas tradicionales.

Alcance regional: La iniciativa de PayMore está dirigida inicialmente a mercados de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.

La iniciativa de PayMore está dirigida inicialmente a mercados de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Baréin y Omán. Carácter opcional: Ali Almosa, fundador y director ejecutivo de la compañía, aclaró que el uso de la identificación biométrica será completamente voluntario, permitiendo que los consumidores continúen operando con métodos convencionales.

Ali Almosa, fundador y director ejecutivo de la compañía, aclaró que el uso de la identificación biométrica será completamente voluntario, permitiendo que los consumidores continúen operando con métodos convencionales. Fase de pruebas: La empresa ya cuenta con la tecnología desarrollada y realiza pruebas piloto junto a instituciones financieras y socios de pagos, aunque todavía no ha fijado una fecha oficial para su lanzamiento público ni ha detallado los sensores Android compatibles.

La empresa ya cuenta con la tecnología desarrollada y realiza pruebas piloto junto a instituciones financieras y socios de pagos, aunque todavía no ha fijado una fecha oficial para su lanzamiento público ni ha detallado los sensores Android compatibles. Tendencia global: Esta innovación se alinea con proyectos similares en otras regiones del mundo, como el caso de Handwave en colaboración con Visa para impulsar el pago biométrico en Europa.

Debates sobre seguridad, privacidad y lecturas proféticas

La expansión de estas herramientas tecnológicas ha reabierto discusiones en múltiples ámbitos:

Desafíos de seguridad: Especialistas señalan que, a diferencia de una contraseña tradicional, los datos biométricos no pueden reemplazarse fácilmente si se ven comprometidos, lo que exige estándares estrictos de protección de la información.

Especialistas señalan que, a diferencia de una contraseña tradicional, los datos biométricos no pueden reemplazarse fácilmente si se ven comprometidos, lo que exige estándares estrictos de protección de la información. Interpretaciones religiosas: El anuncio también ha motivado paralelismos en sectores religiosos con las referencias del texto bíblico de Apocalipsis 13:16-17 sobre sistemas vinculados al comercio. No obstante, analistas y teólogos llaman a la prudencia, recordando que la implementación de una aplicación biométrica no constituye por sí misma un cumplimiento profético confirmado, instando a mantener el discernimiento frente a posturas alarmistas.

La nueva herramienta tecnológica promete redefinir los estándares de la banca digital en Medio Oriente, al tiempo que mantiene abierto el debate sobre los límites de la privacidad en la era de la identificación corporal.