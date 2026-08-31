¡Orgullo Dominicano! Alberto Zayas, hace historia

Un homenaje al productor Alberto Zayas, por su trayectoria y su contribución a la cultura dominicana

Este video es un homenaje al productor dominicano Alberto Zayas, a quien la presentadora Jatnna Tavárez califica como «el productor de la patria». El programa destaca su destacada trayectoria y su contribución a la cultura dominicana.

Se resalta que Zayas ha obtenido dos récords Guinness por el merengue y la bachata, además de haber producido múltiples ediciones de los Premios Soberano.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: El eje central del programa es su trabajo como productor general y artístico de las ceremonias de apertura y clausura de estos juegos en Santo Domingo, un evento que llenó de orgullo al país.

Preparación y esfuerzo: Zayas explica que el proyecto de las ceremonias tomó cerca de 3 años de intensa preparación, comenzando desde que recibieron la sede en El Salvador en 2023.