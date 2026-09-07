Nuria Piera: “Fuga de menor destapa Red en Haina”

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Nuria Piera investiga las graves irregularidades en centros de rehabilitación que operan al margen de la ley.

Este reportaje de la periodista Nuria Piera investiga las graves irregularidades y abusos cometidos en centros de rehabilitación y fundaciones que operan al margen de la ley en la República Dominicana.

Se denuncia que diversos centros, como el centro Transformado por Cristo en Santiago y la fundación Cosecha Celestial en La Romana, funcionan sin permisos de Salud Pública ni habilitaciones adecuadas, manteniendo a personas con adicciones en condiciones de hacinamiento, insalubridad y bajo maltrato físico.

La investigación profundiza en una red descubierta tras la fuga de un niño de 12 años de la fundación Restaurando Vida: Un muerto que revive en Haina. Este caso destapó una supuesta red de trabajos forzosos infantiles, desnutrición y torturas contra menores que estaban bajo el control del pastor Ángel Gabriel Capellán.

El programa cuestiona quién supervisa a estas organizaciones, señalando que, a pesar de las constantes denuncias y reportajes previos, las autoridades no han garantizado que estos lugares cumplan con las normativas para proteger a las personas vulnerables.

Se presentan denuncias sobre el cobro de mensualidades a familias desesperadas y el uso de la fe religiosa como fachada para cometer abusos sistemáticos contra los internos, incluyendo el encierro prolongado y castigos físicos extremos.

Nuria Piera investiga las graves irregularidades en centros de rehabilitación que operan al margen de la ley.

Este reportaje de la periodista Nuria Piera investiga las graves irregularidades y abusos cometidos en centros de rehabilitación y fundaciones que operan al margen de la ley en la República Dominicana.

Se denuncia que diversos centros, como el centro Transformado por Cristo en Santiago y la fundación Cosecha Celestial en La Romana, funcionan sin permisos de Salud Pública ni habilitaciones adecuadas, manteniendo a personas con adicciones en condiciones de hacinamiento, insalubridad y bajo maltrato físico.

La investigación profundiza en una red descubierta tras la fuga de un niño de 12 años de la fundación Restaurando Vida: Un muerto que revive en Haina. Este caso destapó una supuesta red de trabajos forzosos infantiles, desnutrición y torturas contra menores que estaban bajo el control del pastor Ángel Gabriel Capellán.

El programa cuestiona quién supervisa a estas organizaciones, señalando que, a pesar de las constantes denuncias y reportajes previos, las autoridades no han garantizado que estos lugares cumplan con las normativas para proteger a las personas vulnerables.

Se presentan denuncias sobre el cobro de mensualidades a familias desesperadas y el uso de la fe religiosa como fachada para cometer abusos sistemáticos contra los internos, incluyendo el encierro prolongado y castigos físicos extremos.

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