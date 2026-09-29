Nuria Piera, investiga sobre las denuncias de adultos mayores en la República Dominicana respecto a la falta de asistencia por parte del CONAPE

Este video, presentado por la periodista Nuria Piera, es una investigación sobre las denuncias de adultos mayores en la República Dominicana respecto a la falta de asistencia por parte del Consejo Nacional de Personas Envejecientes (CONAPE).

Falta de suministros: Beneficiarios denuncian retrasos significativos en la entrega de raciones alimenticias, medicamentos y ayudas técnicas como sillas de ruedas o muletas.

Beneficiarios denuncian retrasos significativos en la entrega de raciones alimenticias, medicamentos y ayudas técnicas como sillas de ruedas o muletas. Reducción drástica en las entregas: Aunque el programa solía entregar raciones mensuales, la institución ha pasado a una modalidad de entrega única al año.

Aunque el programa solía entregar raciones mensuales, la institución ha pasado a una modalidad de entrega única al año. Ejecución presupuestaria sospechosa: A pesar de contar con un presupuesto millonario para 2026, la ejecución hasta julio es mínima: solo un 0.23% del presupuesto de alimentos ha sido utilizado, y 0% en productos farmacéuticos.

A pesar de contar con un presupuesto millonario para 2026, la ejecución hasta julio es mínima: solo un del presupuesto de alimentos ha sido utilizado, y en productos farmacéuticos. Falta de respuestas oficiales: La periodista intentó obtener declaraciones del director, el Dr. Demetrio Vicente Ureña, pero se le negó el acceso en múltiples ocasiones, alegando problemas de agenda.

La investigación cuestiona la eficiencia y transparencia de la gestión actual, señalando que la falta de ayuda está afectando directamente a una población altamente vulnerable.