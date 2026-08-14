Nuria Piera: “Bancas y escuelas: Así cambiarían las reglas”

Nuria Piera analiza el anteproyecto de ley que busca regular la proliferación de bancas de lotería en la República Dominicana.

El proyecto propone aumentar la distancia mínima entre bancas, escuelas, universidades y centros de salud de 200 a 500 metros lineales.

Uno de los aspectos más cuestionados es que las bancas autorizadas antes de la construcción de una escuela o iglesia mantendrían su permiso. Esto es criticado por priorizar locales comerciales sobre centros educativos y de salud.

El senador Catrén menciona que, aunque existen unas 70,000 bancas con licencia, se estima que hay más de 200,000 operando de manera ilegal.

La nueva propuesta contempla consecuencias administrativas y penales (desde leves hasta muy graves) para quienes violen las normativas, incluyendo el lavado de activos y el incumplimiento de los perímetros de distancia.

En conclusión, mientras el proyecto busca imponer orden en un sector caracterizado por el «caos» actual, existe una gran preocupación social sobre si las nuevas reglas se aplicarán realmente o si quedarán solo en el papel