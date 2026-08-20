“No hay límites para cumplir los sueños”, Floralba Caba

En una entretenida entrevista a Floralba Caba, quien fue segunda finalista en el certamen Miss República Dominicana Universo 2026. El equipo aborda diversos temas con gran humor y carisma

En una entretenida entrevista en el programa Es Temprano Todavía a Floralba Caba, quien fue segunda finalista en el certamen Miss República Dominicana Universo 2026. Durante la conversación, el equipo aborda diversos temas con gran humor y carisma:

Trayectoria y formación: Floralba comparte que, además de ser modelo, es psicóloga y directora de su propia academia de modelaje, FC Modeling Academy, en Bonao.

Floralba comparte que, además de ser modelo, es psicóloga y directora de su propia academia de modelaje, FC Modeling Academy, en Bonao. Experiencia en el certamen: Comenta sobre su participación en el Miss República Dominicana y su entusiasmo por seguir creciendo en la industria, mencionando que está abierta a futuras oportunidades profesionales, como trabajar en la radio.

Comenta sobre su participación en el Miss República Dominicana y su entusiasmo por seguir creciendo en la industria, mencionando que está abierta a futuras oportunidades profesionales, como trabajar en la radio. Dinámicas y humor: Los presentadores, Jochy Santos y Albert Mena, mantienen un tono lúdico, realizando preguntas estilo «certamen de belleza» a Floralba y bromeando sobre la alimentación saludable, específicamente sobre el consumo de sandía.

Los presentadores, Jochy Santos y Albert Mena, mantienen un tono lúdico, realizando preguntas estilo «certamen de belleza» a Floralba y bromeando sobre la alimentación saludable, específicamente sobre el consumo de sandía. Datos personales: Se revela un momento divertido donde los presentadores intentan adivinar la edad de Floralba, resultando ser 27 años.

La entrevista concluye con Floralba invitando a la audiencia a seguirla en sus redes sociales bajo su nombre y a conocer su proyecto de formación en Bonao.