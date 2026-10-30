¡Mujeres que Cambian el Mundo! «Hermana Aurelia Rodríguez»

La hermana Audelia ha logrado cambios significativos para las comunidades olvidadas
Este video del programa Hoy Mismo presenta una entrevista destacada sobre la iniciativa «Mujeres que Cambian el Mundo», un reconocimiento otorgado desde hace 11 años por el Banco BHD.
- La invitada especial: La hermana Audelia Rodríguez, ganadora de uno de los segundos lugares este año, es miembro de la congregación Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado. Ella trabaja en comunidades rurales de la cordillera central, enfocándose en la evangelización y la transformación social integral.
- Impacto social: La hermana Audelia ha logrado cambios significativos gestionando infraestructuras, como carreteras y torres de telecomunicaciones, además de facilitar el acceso a actas de nacimiento para comunidades olvidadas.
- Proceso de selección: Josefina Navarro, vicepresidenta del Banco BHD, explica cómo la institución identifica a estas mujeres. El proceso involucra un equipo de investigación, voluntariado del banco y un jurado externo independiente que evalúa el impacto real en las comunidades.
- Acompañamiento continuo: El premio no termina en la ceremonia; el banco brinda un año completo de asesoría, fortalecimiento institucional y apoyo financiero para que las iniciativas de las mujeres sean sostenibles.