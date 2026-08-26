Mitur inicia la restauración de Casa Aybar en la Ciudad Colonial

El proyecto busca consolidar estructuralmente y rehabilitar la edificación, preservando su invaluable patrimonio arquitectónico.

El ministro de Turismo, David Collado, dejó formalmente iniciados los trabajos de restauración de la histórica Casa Aybar, situada en la Ciudad Colonial, obra que se ejecutará con una inversión exacta de RD$ 102,288,093.

El proyecto tiene como propósito central restaurar, consolidar estructuralmente y rehabilitar este inmueble para convertirlo en un espacio de uso institucional, cultural y turístico, salvaguardando su valor patrimonial dentro de la Ciudad Colonial.

Detalles de la restauración y nuevas facilidades

La intervención arquitectónica abordará de manera integral diversas patologías constructivas, incluyendo la corrección de humedad, filtraciones y el reforzamiento estructural de muros y otros elementos que se encuentran deteriorados. Los trabajos abarcarán la recuperación de fachadas, cubiertas, pisos, puertas, ventanas y componentes de valor artístico e histórico.

Asimismo, el edificio será adecuado con modernas instalaciones eléctricas, sanitarias, sistemas de climatización y protección contra incendios. Como parte de la ampliación de los servicios para los visitantes, se llevará a cabo la construcción de un edificio complementario que albergará una cafetería y baños públicos.

Una vez concluidas las obras, la Casa Aybar funcionará como un centro neurálgico que acogerá:

Oficinas institucionales.

Servicios culturales y de información turística.

Boletería y espacio para exposiciones temporales.

Cafetería y baños públicos.

Renovación del entorno urbano en la calle La Atarazanas

La revitalización no se limitará únicamente al inmueble. El proyecto contempla la reparación de la calle La Atarazanas, lugar donde se encuentra ubicada la Casa Aybar. Esta mejora urbana incluirá la intervención de adoquines, aceras, contenes, escalones y la adecuación del sistema de drenaje pluvial. La supervisión de todo el proceso estará a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur).

Un impulso al turismo histórico

El ministro David Collado subrayó que este proyecto forma parte de los esfuerzos sostenidos para la recuperación de la Ciudad Colonial, catalogada como el principal núcleo histórico y cultural de la República Dominicana y uno de los conjuntos coloniales más relevantes de toda América.

Collado reveló que el Ministerio de Turismo (Mitur) ha invertido cerca de 10 millones de dólares en diversas obras emblemáticas dentro de la zona. El funcionario destacó el éxito de estas políticas señalando que, gracias a la transformación del área, el 13 % de los turistas que arriban al país deciden visitar este espacio histórico.

La restauración de Casa Aybar se suma a un conjunto de importantes proyectos ya entregados en el centro histórico, tales como el Museo del Mar, la Fortaleza Ozama, el Museo de la Catedral, la Puerta de la Misericordia, la intervención de más de 12 templos religiosos y la construcción de aceras y contenes en diversas calles del sector