Mitur apuesta al turismo multidestino en Higüey y La Altagracia

El Ministerio de Turismo (Mitur) impulsa la estrategia multidestino en Higüey para diversificar la oferta cultural, religiosa y ecológica de La Altagracia.

El Ministerio de Turismo (Mitur) reafirmó su compromiso con la diversificación del sector turístico en la provincia La Altagracia, impulsando una estrategia de turismo multidestino centrada en el municipio cabecera de Salvaleón de Higüey. La iniciativa busca integrar la riqueza religiosa, cultural, gastronómica y ecoturística de la ciudad con el consolidado flujo de visitantes de sol y playa de la zona de Punta Cana y Bávaro.

Con este enfoque, las autoridades persiguen que los millones de turistas que arriban anualmente a la región Este no se limiten a los complejos hoteleros todo incluido, sino que exploren el casco urbano y las comunidades aledañas, dinamizando así la economía local y generando nuevas oportunidades para los emprendedores higüeyanos.

Ejes de la diversificación turística en Higüey

La estrategia promovida por Mitur se apoya en el aprovechamiento integral de los atractivos históricos y naturales que convierten a Higüey en un punto neurálgico del patrimonio dominicano:

Turismo religioso y patrimonial: La majestuosa Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia , principal santuario mariano del Caribe, junto al Museo de la Altagracia y la histórica Iglesia San Dionisio, constituyen el ancla cultural que atrae tanto a peregrinos internacionales como a visitantes interesados en la arquitectura y la fe del pueblo dominicano.

La majestuosa , principal santuario mariano del Caribe, junto al Museo de la Altagracia y la histórica Iglesia San Dionisio, constituyen el ancla cultural que atrae tanto a peregrinos internacionales como a visitantes interesados en la arquitectura y la fe del pueblo dominicano. Rutas ecoturísticas y de aventura: El municipio y sus distritos ofrecen acceso privilegiado a ríos, senderos ecológicos, cuevas, fincas agroturísticas y parques naturales ideales para el turismo sostenible y el contacto con el entorno rural.

El municipio y sus distritos ofrecen acceso privilegiado a ríos, senderos ecológicos, cuevas, fincas agroturísticas y parques naturales ideales para el turismo sostenible y el contacto con el entorno rural. Gastronomía y artesanía local: El fortalecimiento del circuito urbano busca incentivar el consumo en restaurantes típicos, mercados artesanales y comercios locales, permitiendo que los ingresos del turismo permeen directamente en las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El fortalecimiento del circuito urbano busca incentivar el consumo en restaurantes típicos, mercados artesanales y comercios locales, permitiendo que los ingresos del turismo permeen directamente en las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Conectividad y mejora de infraestructura: A través de obras de remozamiento vial, señalización turística y ordenamiento urbano, el Estado trabaja para garantizar recorridos seguros y atractivos desde los polos costeros hacia el centro de la ciudad.

Con esta apuesta por la complementariedad entre playa, cultura y naturaleza, el Ministerio de Turismo continúa posicionando a la República Dominicana como un destino integral, competitivo y con propuestas para todos los perfiles de viajeros.