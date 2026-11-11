Hospital Gonzalvo en La Romana: Entre bacterias y muertes

Nuria Piera,se investigan las graves deficiencias sanitarias y administrativas en el Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
Este reportaje de Nuria Piera,se investigan las graves deficiencias sanitarias y administrativas en el Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo en La Romana.
La investigación aborda denuncias críticas que han surgido tras el fallecimiento de recién nacidos:
- Presencia de bacterias: Se han identificado niveles alarmantes de microorganismos como Pseudomonas, E. coli y Staphylococcus en el agua utilizada para la esterilización de instrumentos quirúrgicos y el lavado de manos del personal.
- Deficiencias en infraestructura: El recorrido por las instalaciones evidencia hacinamiento, suciedad, áreas en deterioro y camillas quirúrgicas en condiciones oxidadas y poco higiénicas, lo que aumenta el riesgo de infecciones.
- Irregularidades en la atención: Existen denuncias sobre falta de especialistas durante los turnos nocturnos, médicos que supuestamente brindan consultas vía telefónica en lugar de presencial, y casos de pacientes que han perdido a sus bebés por falta de seguimiento médico adecuado.
- Falta de potabilidad: Análisis de laboratorio confirmaron que el agua del hospital carecía de cloro y presentaba alta contaminación por bacterias peligrosas, como pseudomonas, klebsiella, burkholderia cepacia y citrobacter freundy.
- Impacto en pacientes: Estas bacterias están asociadas a infecciones severas y sepsis. Se menciona el caso de una paciente con infección abdominal post-histerectomía y el fallecimiento de un bebé por sepsis.
- Respuesta de las autoridades: Ante la negativa de la directora del centro a declarar, el director materno infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS) reconoció fallos en la vigilancia epidemiológica y aseguró que el hospital está bajo intervención, mencionando procesos de limpieza y sanciones administrativas.
- Estado de la infraestructura: Aunque el funcionario argumenta que se realizan remodelaciones planificadas, el reportaje cuestiona la inversión de millones de pesos realizada en 2019, calificándola de superficial.
- Discrepancia en estadísticas: A pesar de la cifra oficial de 13 muertes neonatales, la investigación tuvo acceso a registros del hospital que elevan el total a 17 fallecimientos en lo que va de año.
La directora del centro, la Dra. Ana Josefina del Rosario Mercedes, ha negado la falta de personal presencial y sostiene que el agua es segura, aunque se ha negado a mostrar los resultados de los análisis microbiológicos actualizados