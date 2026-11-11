Hospital Gonzalvo en La Romana: Entre bacterias y muertes

Nuria Piera,se investigan las graves deficiencias sanitarias y administrativas en el Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo

Este reportaje de Nuria Piera,se investigan las graves deficiencias sanitarias y administrativas en el Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo en La Romana.

La investigación aborda denuncias críticas que han surgido tras el fallecimiento de recién nacidos:

Presencia de bacterias: Se han identificado niveles alarmantes de microorganismos como Pseudomonas, E. coli y Staphylococcus en el agua utilizada para la esterilización de instrumentos quirúrgicos y el lavado de manos del personal.

Se han identificado niveles alarmantes de microorganismos como Pseudomonas, E. coli y Staphylococcus en el agua utilizada para la esterilización de instrumentos quirúrgicos y el lavado de manos del personal. Deficiencias en infraestructura: El recorrido por las instalaciones evidencia hacinamiento, suciedad, áreas en deterioro y camillas quirúrgicas en condiciones oxidadas y poco higiénicas, lo que aumenta el riesgo de infecciones.

El recorrido por las instalaciones evidencia hacinamiento, suciedad, áreas en deterioro y camillas quirúrgicas en condiciones oxidadas y poco higiénicas, lo que aumenta el riesgo de infecciones. Irregularidades en la atención: Existen denuncias sobre falta de especialistas durante los turnos nocturnos, médicos que supuestamente brindan consultas vía telefónica en lugar de presencial, y casos de pacientes que han perdido a sus bebés por falta de seguimiento médico adecuado.

Existen denuncias sobre falta de especialistas durante los turnos nocturnos, médicos que supuestamente brindan consultas vía telefónica en lugar de presencial, y casos de pacientes que han perdido a sus bebés por falta de seguimiento médico adecuado. Falta de potabilidad: Análisis de laboratorio confirmaron que el agua del hospital carecía de cloro y presentaba alta contaminación por bacterias peligrosas, como pseudomonas, klebsiella, burkholderia cepacia y citrobacter freundy.

Análisis de laboratorio confirmaron que el agua del hospital carecía de cloro y presentaba por bacterias peligrosas, como pseudomonas, klebsiella, burkholderia cepacia y citrobacter freundy. Impacto en pacientes: Estas bacterias están asociadas a infecciones severas y sepsis. Se menciona el caso de una paciente con infección abdominal post-histerectomía y el fallecimiento de un bebé por sepsis.

Estas bacterias están asociadas a infecciones severas y sepsis. Se menciona el caso de una paciente con infección abdominal post-histerectomía y el fallecimiento de un bebé por sepsis. Respuesta de las autoridades: Ante la negativa de la directora del centro a declarar, el director materno infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS) reconoció fallos en la vigilancia epidemiológica y aseguró que el hospital está bajo intervención, mencionando procesos de limpieza y sanciones administrativas.

Ante la negativa de la directora del centro a declarar, el director materno infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS) reconoció fallos en la vigilancia epidemiológica y aseguró que el hospital está bajo intervención, mencionando procesos de limpieza y sanciones administrativas. Estado de la infraestructura: Aunque el funcionario argumenta que se realizan remodelaciones planificadas, el reportaje cuestiona la inversión de millones de pesos realizada en 2019, calificándola de superficial.

Aunque el funcionario argumenta que se realizan remodelaciones planificadas, el reportaje cuestiona la inversión de millones de pesos realizada en 2019, calificándola de superficial. Discrepancia en estadísticas: A pesar de la cifra oficial de 13 muertes neonatales, la investigación tuvo acceso a registros del hospital que elevan el total a 17 fallecimientos en lo que va de año.

La directora del centro, la Dra. Ana Josefina del Rosario Mercedes, ha negado la falta de personal presencial y sostiene que el agua es segura, aunque se ha negado a mostrar los resultados de los análisis microbiológicos actualizados