Miss RD Universo 2026: ¿Quién sucederá a Jennifer Ventura?

Todo está listo para la noche más esperada. Descubre los detalles del certamen Miss República Dominicana Universo 2026 y sus candidatas.

El brillo, el glamour y el empoderamiento femenino se apoderan nuevamente del escenario nacional. La organización del Miss República Dominicana Universo 2026 tiene todo preparado para la gran gala de coronación, una noche donde se elegirá a la beldad que tendrá la responsabilidad de llevar el nombre de nuestro país a la próxima edición del certamen universal.

La expectativa está en su punto máximo, pues la ganadora de esta noche recibirá la codiciada corona de manos de la actual soberana, Jennifer Ventura, quien durante su año de reinado ha representado con orgullo, gracia y elocuencia la esencia de la mujer dominicana a nivel internacional.

Una gala de cultura y empoderamiento

El certamen ha evolucionado significativamente, dejando de ser únicamente un concurso de belleza física para convertirse en una plataforma de liderazgo integral. Para esta edición 2026, la producción promete una velada inolvidable que destacará por:

Diversidad y preparación: Las candidatas, representantes de las distintas provincias y comunidades dominicanas en el exterior, han superado rigurosos meses de preparación en oratoria, pasarela, cultura general y desarrollo de proyectos sociales.

Las candidatas, representantes de las distintas provincias y comunidades dominicanas en el exterior, han superado rigurosos meses de preparación en oratoria, pasarela, cultura general y desarrollo de proyectos sociales. Desfile en traje de gala y baño: Los segmentos tradicionales contarán con la participación de destacados diseñadores nacionales, proyectando la alta costura y el talento artesanal dominicano al mundo.

Los segmentos tradicionales contarán con la participación de destacados diseñadores nacionales, proyectando la alta costura y el talento artesanal dominicano al mundo. La despedida de una reina: Uno de los momentos más emotivos de la noche será el último paseo de Jennifer Ventura, quien se despedirá de su público antes de entregar el título que le cambió la vida.

La nueva reina no solo se convertirá en la embajadora de la belleza quisqueyana, sino que asumirá de inmediato una intensa agenda de preparación rumbo al Miss Universo, con el firme objetivo de traer una nueva corona internacional al país.