“Mi primer comercial fue de Whisky”: Reynaldo Infante

El reconocido locutor y productor dominicano Reynaldo Infante en el programa Es Temprano Todavía, donde repasa sus más de 30 años de trayectoria
El video presenta una entrevista al reconocido locutor y productor dominicano Reynaldo Infante en el programa Es Temprano Todavía, donde repasa sus más de 30 años de trayectoria y reflexiona sobre el futuro de la industria.
- Inicios en la locución: Reynaldo recuerda sus comienzos en 1995, cuando dejó su empleo bancario tras una oportunidad inesperada en la radio. Comparte cómo equilibraba su trabajo, los estudios de administración y sus turnos de madrugada en la emisora.
- La inteligencia artificial en la locución: Analiza cómo la tecnología está impactando el mercado. Aunque reconoce que la voz artificial se usa para contenidos genéricos o rápidos, enfatiza que la voz humana sigue siendo un activo de valor para proyectos que requieren calidad emocional.
- Consejos para la industria: Reynaldo destaca la importancia de ser multidisciplinario (multitasking) y contar con equipos de grabación propios, incluso mencionando que es posible lograr una buena acústica de forma casera.
- Reflexión sobre la calidad: Conversa sobre la relevancia de crear contenidos con propósito y responsabilidad, sugiriendo que, en la era de la viralidad, optar por la calidad profesional es lo que garantiza una carrera duradera.