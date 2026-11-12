“Mi primer comercial fue de Whisky”: Reynaldo Infante

El reconocido locutor y productor dominicano Reynaldo Infante en el programa Es Temprano Todavía, donde repasa sus más de 30 años de trayectoria

El video presenta una entrevista al reconocido locutor y productor dominicano Reynaldo Infante en el programa Es Temprano Todavía, donde repasa sus más de 30 años de trayectoria y reflexiona sobre el futuro de la industria.