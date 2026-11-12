Inauguran décima Feria de Emprendedores con David Collado

Inauguran la décima Feria de Emprendedores en República Dominicana con David Collado, Pepín Corripio y Ligia Bonetti, ofreciendo asesorías y RD$3 millones.

Con la participación de destacadas figuras del sector público y empresarial, quedó formalmente inaugurada la décima edición de la Feria de Emprendedores en la República Dominicana, una plataforma consolidada para impulsar el talento local, la formalización de negocios y el desarrollo de nuevos proyectos productivos en el país.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro David Collado, quien ha mantenido un rol protagónico en la promoción de esta iniciativa, acompañado por influyentes líderes del empresariado nacional como José Luis «Pepín» Corripio y Ligia Bonetti, cuya presencia reafirma el peso institucional y el respaldo del sector privado al ecosistema emprendedor dominicano.

Ejes de apoyo, formación e incentivos

La décima entrega del evento se enfoca en brindar herramientas prácticas, capacitación de alto nivel y capital semilla para que las ideas de negocio logren sostenibilidad y proyección comercial:

Asesorías gratuitas multidisciplinarias: Los asistentes y expositores tienen acceso sin costo a consultorías especializadas en áreas críticas para el crecimiento empresarial, incluyendo asesoría legal, finanzas, publicidad y marketing , acompañadas de una agenda de conferencias y paneles con expertos.

Los asistentes y expositores tienen acceso sin costo a consultorías especializadas en áreas críticas para el crecimiento empresarial, incluyendo asesoría , acompañadas de una agenda de conferencias y paneles con expertos. Fondo de 3 millones de pesos: Como estímulo directo a la innovación, se anunció la disponibilidad de un fondo de RD$3 millones destinado a premiar y capitalizar las iniciativas más destacadas, un esfuerzo que conlleva una importante gestión de recursos y alianzas estratégicas para respaldar a los nuevos talentos.

Como estímulo directo a la innovación, se anunció la disponibilidad de un fondo de destinado a premiar y capitalizar las iniciativas más destacadas, un esfuerzo que conlleva una importante gestión de recursos y alianzas estratégicas para respaldar a los nuevos talentos. Vitrinas comerciales y herramientas digitales: Los participantes cuentan con espacios de exhibición para dar a conocer productos y servicios innovadores, integrando soluciones tecnológicas como códigos QR para facilitar la conexión directa, el catálogo digital y las ventas con el público visitante.

Los participantes cuentan con espacios de exhibición para dar a conocer productos y servicios innovadores, integrando soluciones tecnológicas como para facilitar la conexión directa, el catálogo digital y las ventas con el público visitante. Proyección institucional y sectorial: Analistas destacan que este tipo de plataformas permite a David Collado proyectar una agenda enfocada en el dinamismo económico, la gestión y el apoyo directo al sector productivo, marcando distancia frente a las dinámicas políticas tradicionales.

«El impulso al emprendimiento representa una vía fundamental para generar empleos, democratizar oportunidades y fortalecer la estructura productiva de la República Dominicana,» resaltaron los organizadores y participantes durante la apertura.

Con una década de trayectoria, la Feria de Emprendedores reafirma su posición como uno de los principales puntos de encuentro entre jóvenes creadores, inversionistas y líderes empresariales del país.